"Мені цього не довели": Трамп засумнівався, що Starlink в Україні справді обмежували

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженням роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні. Американський лідер заявив, що не знає, хто стояв за цим рішенням, та поставив під сумнів сам факт запровадження обмежень.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю журналісту Россу Даутату, повну стенограму якого опублікував CBS News.

Що Трамп сказав про обмеження Starlink в Україні?

Під час інтерв'ю журналіст нагадав Трампу, що нещодавнє зниження швидкості Starlink ускладнило використання супутникового зв'язку українськими військовими. Він поцікавився, хто саме контролює роботу системи в зоні бойових дій — президент США чи власник SpaceX Ілон Маск.

Трамп заперечив свою причетність до обмежень, однак визнав, що як президент має значні повноваження.

Це був не я. Не я. Я не знаю. Я б сказав, що, ймовірно, маю велику владу над усім. Знаєте, коли ти президент, у тебе багато повноважень,

– відповів він.

На уточнення, чи повинен президент США мати можливість контролювати таку систему за необхідності, Трамп відповів: "Мабуть, так".

Водночас американський лідер заявив, що ситуацію зі Starlink вдалося досить швидко врегулювати.

Коли журналіст запитав, чи саме Ілон Маск обмежив швидкість супутникового зв'язку, Трамп не дав прямої відповіді.

Я не можу сказати, хто знизив швидкість. Але можу сказати, що зрештою він (Маск, – 24 Канал) її відновив, і тепер вони мають зв'язок,

– зазначив президент США.

Журналіст спробував з'ясувати, чому Трамп не може назвати відповідального за обмеження. Однак той повторив, що не володіє такою інформацією.

Ба більше, американський президент поставив під сумнів сам факт обмеження роботи Starlink в Україні.

Це дуже хороша система, і, можливо, її швидкість знижували. Я навіть не знаю. Мені не довели, що її справді знижували. Навколо цієї війни багато брехні,

– заявив Трамп.

Він додав, що знає лише те, що після того, як дізнався про проблему, швидкість роботи системи відновили.

Що відомо про обмеження Starlink в Україні?

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starshield, які використовують Сили оборони України. Як повідомляли джерела 24 Каналу в Міноборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад 160 кілометрів за годину. Це ускладнило виконання окремих бойових завдань.

23 жовтня Володимир Зеленський заявив, що обмеження Starlink і Starshield досі діють, попри попередні повідомлення про відновлення роботи системи.

Уже 24 жовтня Міністерство оборони України підтвердило відновлення швидкості Starlink і Starshield. За результатами перевірок, супутниковий зв'язок стабільно працював навіть під час руху на швидкості понад 400 кілометрів за годину.