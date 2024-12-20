Республіканець сказав, якого "прогресу" досяг Трамп щодо завершення війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо закінчення війни в Україні. Перший прогрес – це те, що він похвалив українського лідера Володимира Зеленського, що він хоче миру.

Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, Трамп знає, що має на увазі Зеленський.

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"Трамп похвалив Зеленського. Він сказав, що Зеленський хоче миру. Це неймовірний прогрес. Ви думаєте Трамп не знає, про який мир говорить Зеленський? Прекрасно знає", – сказав він.

Україна хоче миру, але нашій державі потрібні гарантії безпеки. Це важливо, щоб Росія через деякий час знову не намагалась окупувати українські території.

Але моє особисте бажання, щоб Путін не прийняв умови Трампа. Найімовірніше, він так і зробить. Тоді я б дуже хотів, щоб Трамп показав свій характер, потужність, силу, свою армію. Цього я чекаю. Сподіваюсь, Трамп це зробить,

– додав громадський діяч.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його команда намагається завершити війну Росії проти України. Він наголосив, що у цьому питанні вже є "маленький прогрес".