Усе не так просто: як варто сприймати заяву Трампа щодо припинення війни в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп знову розкидається обіцянками про завершення війни в Україні. Під час зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Йорк 45-й очільник Білого дому заявив, що зупинить війну ще до інавгурації, якщо, звичайно, здобуде перемогу на виборах.

Чи зміг би Трамп зупинити війну в Україні, чи обіцянки – просто популізм політика, про це 24 Каналу сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

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У якому випадку Трамп може припинити війну

На думку ізраїльського військового оглядача, обіцянки Дональда Трампа – це передвиборча кампанія та порожні розмови. Хоча до цих розмов варто прислухатися, щоб розуміти настрій кандидата та його оточення.

Коли хтось каже, що може зупинити війну, мається на увазі, що буквально все залежить від цього політика або від цієї країни. Коли від тебе, наскільки могутнім би ти не був, залежить все ж таки не все, то війну не можна зупинити власною волею. Максимум ти можеш запропонувати, натиснути, погрожувати, а далі залежить від когось, хто також має вагу,

– мовив Шарп.

За його словами, не можна взагалі говорити про щось, що здатне за 24 або навіть 49 годин зупинити війну, коли є інші фактори, які не від тебе залежить, навіть якщо ти президент США.

Коментуючи заяву Трампа про швидке завершення війни в Україні, Володимир Зеленський сказав, що буде щасливий, якщо хтось зможе завершить її за добу.

Слова Трампа, як і багато його інших висловлювань, для гарного слівця в рамках передвиборчої кампанії. Можливо, колишній президент США й близько не уявляє про що йдеться і навіть не вдумувався. Йому важливо тут і зараз зробити заяву під час передвиборчої кампанії.

Це слід розглядати як просто заяву кандидата на пост президента, якому властиві гучні, неоднозначні й найрізноманітніші заяви,

– зауважив ізраїльський військовий оглядач.

За його словами, немає такого рецепта, коли президент США може припинити війну за 24 години. Він може її припинити хіба, якщо США воююча сторона й президент накаже відвести війська й припинити вогонь, але й у цьому випадку є противник.

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