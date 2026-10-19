Трамп заявив, що Росія "поводиться нормально" щодо України та "не робить нічого особливого"

Президент США Дональд Трамп висловився про дії Росії щодо України. Він заявив, що Москва нібито "поводиться нормально та майже нічого не робить".

Про це він заявив під час прямого ефіру NTD.

Що сказав Трамп?

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про дії Росії у війні проти України, стверджуючи, що Москва нібито не проявляє значної активності.

Росія, відверто кажучи, нормально поводиться щодо України. Вони майже нічого не роблять,

– сказав він.

Його слова контрастують із продовженням російських атак на українські міста та інфраструктуру. Зокрема, 19 жовтня російський удар дроном типу "Шахед" по парку в Новій Водолазі на Харківщині забрав життя шістьох людей, серед яких троє дітей.

Наймолодшій загиблій, Ангеліні, яка народилася у 2025 році, було трохи більше ніж рік. Її мама Інна також померла в лікарні, а ще однією загиблою дитиною стала 11-річна дівчинка. Унаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали 14 мирних жителів, серед них шестеро неповнолітніх. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На російський удар відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що за такими світлинами стоять зламані життя. Він закликав міжнародну спільноту не послаблювати санкцій проти Росії та посилити протиповітряну оборону України.

Також глава держави наголосив на необхідності безперервної оборонної підтримки з боку США та європейських партнерів. Зеленський підкреслив, що не можна думати про заробіток на співпраці з Росією, поки вона продовжує війну та вбиває мирних українців.