Трамп заявив, що він "посередині" – підтримує як Україну, так і Росію

Дональд Трамп продовжує робити суперечливі заяви щодо України. Так, президент США сказав, що підтримує обидві сторони у війні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського і Трампа. Додамо, коли лідера США запитали, чи він хоче бути посередником, чи на стороні України, то він ухилився від відповіді.

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Кого підтримує Трамп – Росію чи Україну

Під час відповіді на це питання Трамп сказав, що має спробувати зупинити війну. Ба більше, це його обов'язок як президента США.

Утім, досить швидко він перейшов на критику Байдена, мовляв, якби не Байден, то і повномасштабна війна б не почалась, і ХАМАС не напав би на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

На безпосереднє запитання, на чиєму боці Трамп, американський президент кілька разів повторив, що хоче "вирішити цю проблему".

Я посередині. Я хочу вирішити цю справу. Я за обох. Я хочу, щоб це вирішилося. І це чудово, говорити погано про когось іншого, але я хочу, щоб це було вирішено. Якщо ми зможемо це вирішити, чудово. Якщо ми не зможемо, їм доведеться боротися, і хто знає, що з цього вийде. Але я хочу, щоб це було вирішено,

– заявив він.

Також Трамп висловився про гарантії безпеки для України.