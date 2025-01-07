Трамп зробив прогноз своїх стосунків із Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп планує зменшити присутність китайських товарів на американському ринку. Новообраний президент США розповів, чи мав вже контакти із Сі Цзіньпіном.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп натякав, що планує продовжити торгівельну війну з Китаєм. Зокрема, республіканець казав про наміри ввести 60% мита на китайський експорт до США, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп вірить, що знайде із Сі спільну мову

Втім, 6 січня політик в інтерв'ю ведучому консервативного ток-шоу Х'ю Г'юітту висловив сподівання на порозуміння зі Сі Цзіньпіном.

Трамп розповів, що він вже спілкувався з лідером Китаю через своїх представників.

Він описав Сі як сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї. "І я думаю, що ми, мабуть, дуже добре порозуміємося", – сказав президент.

Водночас Трамп повторив тезу про те, що Китай "обдирає" США. Політик наголосив, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не зробить більше, щоб припинити торгівлю фентанілом, який викликає сильну залежність.

До слова, республіканець запросив Сі на свою інавгурацію у Вашингтоні, але експерти кажуть, що китайський лідер навряд чи приїде.

Також журналісти зазначають, що Трамп призначив багатьох китайських яструбів на ключові пости у своїй майбутній адміністрації, зокрема сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Він, як і новий радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, є прихильником концепції, що найбільшим ворогом для США є Китай.