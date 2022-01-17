Трамп заявив, що за його каденції Росія не вдалася б до агресії

Дональд Трамп, який був президентом США у 2017 – 2021 роках, заявив, що Росія не наважилася б проявити агресію, якщо б його переобрали на другий термін.

З заявою щодо Росії Дональд Трамп виступив на власному мітингу в Арізоні. Колишній президент намагався продемонструвати "втрати" для світового порядку від того, що він не залишився при владі.

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Проблем з Росією не було б

Нинішнє загострення ситуації попередник Джозефа Байдена назвав "браком поваги". Мовляв, у нього самого ніколи не було проблем з Росією.

У нас ніколи не було такої проблеми, не було проблем із Путіним та Україною. З Китаєм і Росією, залученими до агресії та провокацій, на які вони б ніколи не наважилися,

– заявив Дональд Трамп.

Він також зауважив, що під час президентства Джо Байдена Путін не лише погрожує Україні – загроза в особі Росії може прийти на Кубу та Венесуелу.

Президентство Трампа: досягнення й критика

Дональда Трампа часто критикували за те, що він не розглядав серйозно загрозу з боку Росії. Натомість він більше концентрував увагу на Китаю та Близькому Сході.

Варто відзначити, що в останньому напрямку в нього справді були доволі суттєві досягнення. Так, наприклад, він вперше з моменту появи держави Ізраїль зміг помирити її з частиною сусідів.

Натомість загроза Росії з боку Трампа залишалась непоміченою. Ба більше, після його саміту з Володимиром Путіним у 2018 році президента США критикували, мовляв, на фоні лідера Кремля той мав вигляд його "особистого фаната".

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