Маск здійснює переворот у США і може досягти успіху

Ілон Маск здійснює переворот, спрямований проти американців як власників прав і гідності. Якщо не визнати це переворотом, то він може досягти успіху.

Прихований переворот Маска

Уявіть собі, якби це було так, як я далі опишу. Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

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Десять кібервантажівок Tesla, пофарбованих у камуфляжні кольори з гігантським X на кожному даху, з гуркотом їздять Вашингтоном. З них вискакує пара десятків молодих людей, одягнених у червоно-чорні "броньовані" костюми Devil's Champion. Віддавши нацистське привітання, вони хапають зброю та біжать p одного урядового департаменту до іншого, вигукуючи гасла на кшталт "Вся влада верховному лідеру Скібіді Гітлеру".

Історично перевороти мали такий вигляд. Центр влади був фізичним місцем. Захопити його та вигнати людей, які обіймали посади, означало претендувати на контроль. Тож якби когорта озброєних людей із дивною символікою увірвалася в урядові будівлі, американці назвали б це спробою державного перевороту.

І така спроба державного перевороту провалилася б.

Тепер уявіть, що замість описаного вище відбувається наступне.

Кілька десятків молодих хлопців ходять від урядового офісу до урядового офісу, одягнені в цивільний одяг і озброєні лише zip-дисками. Використовуючи технічний жаргон і розпливчасті посилання на накази зверху, вони отримують доступ до основних комп'ютерних систем федерального уряду. Зробивши це, вони надають своєму верховному лідеру доступ до інформації та повноваження запускати та зупиняти всі державні платежі.

Цей переворот, власне, і відбувається. Якщо ми не визнаємо його переворотом, то він може досягти успіху.

Трамп діятиме так, як захоче Маск

У третьому десятилітті 21 століття влада більше цифрова, ніж фізична. Будинки та люди створені для того, щоб захищати роботу комп'ютерів і, отже, роботу уряду в цілому, у нашому випадку – демократичного уряду, який організований і обмежений поняттям прав людини.

Поточні дії Ілона Маска та його послідовників є переворотом, оскільки особи, які захопили владу, не мають на це права. Маск не був обраний на жодну посаду, він немає посади, яка б дала йому повноваження робити те, що він робить. Це все незаконно. Це також переворот, якщо говорити про його передбачувані наслідки: скасування демократичної практики та порушення прав людини.

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Збираючи дані про всіх нас, Маск розтоптав будь-яке поняття конфіденційності та гідності, а також явні та неявні угоди, укладені з урядом, коли американці платять податки чи студентські позики. А володіння цими даними дає змогу шантажувати та здійснювати нові злочини.

Отримавши можливість зупиняти виплати Міністерства фінансів, Маск також позбавить сенсу демократію. Ми голосуємо за представників у Конгресі, які приймають закони, що визначають, як витрачаються наші податкові гроші. Якщо Маск має силу зупинити цей процес на рівні оплати, він може позбавити сенсу закони. Це, своєю чергою, означає, що Конгрес безглуздий, і наші голоси безглузді, як і наше громадянство.

Опір перевороту – це захист людини від цифрових технологій та демократії проти олігархії. Якщо Маск контролюватиме ці цифрові системи, республіканські обранці будуть такими ж безпорадними, як і демократи. Інститути, за створення яких вони проголосували, теж можуть бути "видалені", як каже Маск.

Президент Дональд Трамп, якщо вже на те пішло, у цьому разі теж діятиме так, як заманеться Маску. Він мало що зможе зробити без використання комп'ютерів федерального уряду. Авжеж, ніхто не стане пояснювати це ні Трампу, ні його прихильникам.

Відбувається державний переворот проти американців як власників людських прав і гідності, проти американців як громадян демократичної республіки. З кожною годиною, доки ми продовжуємо це не визнавати, успіх перевороту стає дедалі ймовірнішим.