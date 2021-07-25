Росія отримуватиме мільярди, – Трамп жорстко розкритикував Байдена через "Північний потік-2"

Дональд Трамп заявив, що Джо Байден не став на заваді будівництва "Північного потоку-2". Тепер Росія отримуватиме "мільярди і мільярди доларів".

Заява Трампа

Виступаючи перед шанувальниками в Аризоні, Трамп зауважив, що зупинив будівництво газопроводу. Водночас у час президентства Байдена "Північний потік-2" добудують упродовж лічених місяців.

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Трамп наголосив: він попереджував канцлерку Німеччину Ангелу Меркель, що США витрачають "мільярди на захист" Німеччини, а вона "платить Росії мільярди" за постачання газу.

За словами Трампа, нинішня адміністрація США начебто багатіє коштом Китаю. Саме тому син президента Штатів Гантер Байден заявив, що його ноутбук зламали російські спецслужби.

Він заявив, що це була Росія. Росія, як завжди. Звернули увагу, що це не Китай, а саме Росія? Це тому, що коштом Китаю, а не коштом Росії вони багатіють,

– наголосив Трамп.

Політик також зауважив: він проводив набагато жорсткішу політику проти Росії, водночас при цьому зберігав добрі відносини з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Причетність Росії до перемоги Трампа

Газета Guardian опублікувала документи, які нібито підтверджують: російська влада і особисто Володимир Путін були зацікавлені у тому, щоб перемогу на виборах президента США у 2016 році здобув саме Дональд Трамп.

Прокремлівські політики начебто були переконані, що саме уряд Трампа допоможе забезпечити реалізацію стратегічних цілей Москви. Зокрема, шляхом "соціального безладу" у США.

Під час спеціального засідання очільник Кремля і його соратники ухвалили рішення, що для перемоги Трампа необхідно докласти усі можливі зусилля.