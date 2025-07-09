Трамп розвертається до України, а Путін все ще плекає надію

Американські ЗМІ заявили, що Трамп вирішив передати Україні до 10 ракет-перехоплювачів для системи Patriot. У останні кілька днів Трамп нібито проводив численні консультації зі своїми співробітниками та лідерами країн-союзниць, щоб зрозуміти, як будуть продовжуватися постачання протиракет для України і хто буде нести фінансовий тягар за цю підтримку.

Чому Трамп змінює підхід

Дональд Трамп нібито намагався переконати федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца передати Україні власну батарею для Patriot. Про це сказав Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Як відомо, Трамп розмовляв із Мерцем на тлі телефонних розмов із президентом Росії Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. Ці розмови тоді схарактеризувалися спостерігачами як такі, що відповідають оцінці пошуку Трампом нових ракет і нового озброєння для України. Це, як бачимо, підтверджується.

Поки що США і Німеччина не дійшли згоди щодо постачання такої батареї, бо насправді Німеччина передала для України більше ресурсів для Patriot, ніж США та інші країни НАТО. З усім тим, перемовини між Вашингтоном і Берліном будуть продовжуватися.

Як відомо, американський президент був буквально шокований тим, що Путін на тлі постійних перемовин з ним та своїх обіцянок шукати шляхи до мирного вирішення конфлікту з Україною, почав варварські обстріли українських міст. Та вже давно було ясно, що Путін сприймає сам факт телефонних дзвінків Трампа і його побажання припинити війну в Україні як ознаку слабкості і того, що тепер він може робити все, що заманеться.

З часу, коли Трамп почав свій телефонний діалог з Путіним, обстріли України збільшилися аж у п'ять разів. Але очільник Білого дому, очевидно, так не вважав і не проводив взаємозв'язку між нахабністю Путіна і своїми розмовами із ним.

Зміна підходів Трампа відбувається саме зараз на тлі збільшення російських обстрілів України, зокрема Києва. Саме тому пошук нових протиракет для Patriot має бути не просто допомогою Україні, але й чітким сигналом в бік Кремля, що США не збираються залишати Україну беззахисною.

Кремль плекає надію

У Кремлі починають усвідомлювати, що тональність Трампа, а також вектор його дій змінюється у бік, несприятливий для Путіна. Як відомо, після останньої розмови між російським і американським президентами помічники Путіна Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв висловили оптимістичні очікування з приводу результатів розмови, яка насправді була катастрофічною для господаря Кремля.

Тепер прессекретар Путіна Дмитро Пєсков має абсолютно інакший вигляд на тлі своїх оцінок рішення Трампа продовжити озброєння України. Пєсков намагався переконати своїх співрозмовників в тому, що не відбулося нічого несподіваного, адже і рішення про припинення постачання озброєння Україні не було остаточним.

Та цікавим є той факт, що прессекретар президента Росії продовжує звинувачувати в озброєнні України саме європейські країни, а не США. Очевидно, у Кремлі продовжують сподіватися, що Путіну вдасться переконати Трампа змінити своє рішення щодо подальшого постачання зброї в Україну, скажімо, обіцянками нових мирних перемовин. Ну, тобто зробити те, що Путін зробив після 10 травня 2025 року, коли на тлі ультиматуму європейських лідерів і США щодо припинення вогню Путін, фактично ігноруючи цей заклик, запропонував Україні відновити переговорний процес, який перервався у Стамбулі.

Як відомо, Трамп фактично погодився із цим підходом. Він закликав українську делегацію взяти участь у процесі, який був абсолютною імітацією мирних перемовин і дав можливість помічнику Путіна Володимиру Мединському знову нагадати про зухвалі вимоги Росії щодо нашої країни.

Путіну доведеться усвідомити гірку для нього правду

Однак навряд чи в нових умовах Путіну вдасться провести такий фокус знову. Трамп вже вголос говорить про те, що російський президент його не поважає. Для Трампа неповага є значно серйознішим звинуваченням, ніж усі звинувачення у небажанні Путіна завершити російсько-українську війну.

Я вже не кажу про те, що звинувачення у неповазі буквально паралізують консервативних прихильників Трампа. Навіть ті з них, що схиляються до Путіна і не бачать жодних проблем в успіху Росії в російсько-українській війні, не можуть ігнорувати того факту, що Путін не поважає американського президента. Для будь-кого, хто сподівається на продовження своєї політичної чи громадської кар'єри в тіні Трампа, погодитися з неповагою до нього – означає поставити хрест на своїх політичних шансах.

Невдовзі ми будемо спостерігати за тим, як швидко перевзуваються ті, хто співчував Путіну і готовий був відмовляти Трампа від допомоги Україні. Тому що зараз погоджуватися з будь-якими пропозиціями російського президента – означає приєднуватися до табору тих, хто дозволяє собі не поважати Трампа, що є фактично блюзнірством.

Це означає, що можливості впливу на президента США і у Путіна, і у численних агентів Путіна в американській еліті будуть заблоковані вже невдовзі. Президенту Росії доведеться усвідомити, що ситуація для нього дійсно змінюється не на краще.