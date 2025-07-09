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Помилки Трампа – шанс для Китаю

Нещодавно опублікована Китаєм перша в історії "Біла книга з національної безпеки" пропонує уявлення про плани КПК. Відображаючи "цілісну концепцію національної безпеки" голови Сі Цзіньпіна, документ формулює широкий, інтегрований підхід, що охоплює політичну, економічну, військову, технологічну, культурну та соціальну сфери. На відміну від попередніх Білих книг, зосереджених на обороні, ця визначає політичну безпеку, зокрема, керівництво КПК, як основу національної стабільності, необхідну для того, щоб Китай міг діяти як стабілізаційна сила в неспокійному світі.

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Китай стверджує, що винними у нестабільності є західні держави, а особливо США, які сприяли хаосу шляхом політики стримування та втручання. Китай має тут рацію: навіть нинішній відхід Америки з ролі глобального лідера був суперечливим і хаотичним.

Цей хаос починається з того, що адміністрація Трампа прийняла економічний націоналізм через відмову Трампа від десятиліть принципів зовнішньої політики США. Готовність Трампа використовувати американську силу для формування світової політики відповідно до своїх примх є ще одним підбурюванням до нестабільності, а його одностороннє рішення бомбардувати іранські ядерні об'єкти є найяскравішим прикладом цього.

На думку адміністрації Трампа, операція США в Ірані була сміливим одноразовим маневром, спрямованим на ліквідацію іранської ядерної загрози та досягнення миру на Близькому Сході. Таким чином, вона повністю узгоджувалася з зобов'язанням адміністрації не вплутуватися в нові "вічні війни".

Але операція не лише навряд чи досягла своїх цілей, але й підірвала м'яку силу США, провокуючи звинувачення у зарозумілості та лицемірстві.

Здається, це не дуже хвилює адміністрацію Трампа. Вона переконана, що національна безпека залежить не від глобальної взаємодії, а від військового стримування, кібербезпеки й економічного протекціонізму – зокрема, високих тарифів, контролю над критичними мінеральними ресурсами та обмеження експорту високих технологій до Китаю.

Адміністрація також скоротила культурну дипломатію та зменшила допомогу розвитку – інструменти, які визначали вплив США після холодної війни.

Це забезпечило Китаю вирішальну можливість позиціювати себе як стабільного та надійного гравця в регіональних та глобальних справах, прихильника багатосторонності, інвестора та захисника країн Глобального Півдня, а також справедливого миротворця.

Китай здобуває підтримку інших держав

В Азії це бачення проявилося в "договорах про добросусідство та дружню співпрацю" між Китаєм та дев'ятьма країнами, а також у просуванні Китаєм регіональної безпеки, зокрема з країнами АСЕАН.

У ширшому сенсі, Китай просуває Глобальну безпекову ініціативу (GSI), яка була запущена у 2022 році як альтернатива західним системам безпеки. Вона має підтримувати всеохопну співпрацю у подоланні "складних та взаємопов'язаних викликів безпеки". Ця ідея здобула широку підтримку – за даними МЗС Китаю, понад 120 країн підтримали GSI.

Китай і надалі зміцнює свою "м'яку силу" через культурну діяльність – від мережі Інститутів Конфуція до нещодавніх діалогів з Африканським Союзом – та економічну співпрацю, зокрема торгівлю, кредитування та інвестиції. У травні КНР запровадила кредитну лінію на суму 9 мільярдів доларів для Латинської Америки та Карибського басейну.

У ширшому сенсі, Китай виділяє величезні кошти на інфраструктурні та енергетичні проєкти по всьому Глобальному Півдню, зокрема через свою амбітну ініціативу "Один пояс, один шлях" (BRI). GSI, BRI та інші проєкти формують основу того, що Китай називає "глобальною спільнотою спільного майбутнього".

Різні бачення глобальної стабільності

Як і США, претензії Китаю на моральну перевагу не завжди відповідають реальності. КНР позиціює себе як справедливу, стабільну та негегемонну силу, що потрібна світу, особливо Глобальному Півдню.

Однак риторика справедливості та багатосторонності спростовується примусовою внутрішньою політикою та агресивними регіональними маневрами, такими як мілітаризація Південнокитайського моря.

Хоча Китай представляє свою позицію безпеки як повністю оборонну – спрямовану лише на забезпечення власного суверенітету – він дедалі наполегливіше висуває різні територіальні претензії. Щодо Тайваню, КПК "не обіцяє відмовитися від застосування сили" та "залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів" для "возз'єднання" Китаю.

Реалізація цих загроз була б набагато менш виправданою, ніж операція США в Ірані, яка принаймні мала на меті нейтралізувати уявну загрозу. Тайвань не становить жодної загрози для Китаю чи його сусідів. Але для багатьох країн Глобального Півдня історія подвійних стандартів Америки, зокрема і її непослідовна підтримка прав людини, настільки підірвала моральний авторитет США, що втручання є унікально проблематичним, особливо враховуючи, що країна відходить від "м'якої сили".

США та Китай мають дуже різні уявлення про те, що означає гарантувати глобальну стабільність. Для США, принаймні до приходу Трампа, головною метою було придушення або стримування загроз порядку, заснованому на правилах, зокрема шляхом вибіркового втручання.

Але оскільки Америка Трампа відмовляється від цього підходу та відчужує більшу частину світу, бачення Китаю, зосереджене на зміцненні контролю КПК та побудові альтернативних рамок для глобальної взаємодії, набуває дедалі більшої привабливості. Якщо США хочуть залишатися вирішальним гравцем у формуванні багатополярного світового порядку, їм потрібно підтвердити принципи повоєнної зовнішньої політики, які лягли в основу порядку, який вони допомогли побудувати, але якому тепер загрожують.