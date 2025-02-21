У чому полягає справжня причина зміни риторики Трампа

Пропоную не робити з себе ідіотів і не пояснювати великі політичні та геополітичні процеси якимись "особистими стосунками".

Приклад з історії

Думаєте, Гітлер знищив Чехословаччину, бо був дуже ображений на чехів? А Чемберлен з Даладьє санкціонували це, бо їм колись розказав несмішний анекдот президент Бенеш? Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Гітлер мав комплексний план перетворення світу і наполегливо йшов до його реалізації. Захоплення Судети, а потім і всієї Чехії було частиною цього плану, який передбачав на першому етапі приєднання "питомо німецьких" земель, а далі вже – завоювання простору для розселення німецьких колоністів.

Франція та Велика Британія на перших етапах цілком підтримували ці зазіхання, бо сподівалися, що Гітлер спрямує свою агресію проти СРСР, шукаючи там місць для колонізації. Реальність виявилася складнішою. Гітлер навіть на деякий час порозумівся зі Сталіним, але це уже інша історія.

Уся справа в геополітичних розрахунках

Дональд Трамп методично здає Україну не тому, що "ображений на Україну", або "ображений на українського президента".

Трамп хоче перезавантажити відносини з Росією, хоче їх зробити добрими, активізувати торгівлю, бо вбачає у цьому не лише вигоду від російських ресурсів, але і спосіб ослаблення Китаю через відрив важливого китайського сателіта.

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Україна – природна перешкода на цьому шляху, яку треба усунути. Але просто здати велику демократичну державу якось "не дуже", тому спершу треба її дискредитувати. Думаю, може дійти й до обвинувачень українців у канібалізмі. На що не підеш заради геополітики?

Навіть якщо ми всі зберемося на площах і будемо урочисто славити "святого короля та імператора Дональда Трампа" – це ні на що не вплине. Тут справа у геополітиці та геополітичних розрахунках. Розрахунках, до речі, абсолютно помилкових і нежиттєздатних, але зрозуміють вони це все потім. Як зрозуміли і Чемберлен з Даладьє.

Тому шукати вихід можна теж геополітично – нові союзи, коаліції, відносини. Світ переживав не одну "дипломатичну революцію", і переживе ще не одну. Але це теж інша історія.