Трамп знайде вигоду для себе: як суд вплине на експрезидента

Дональд Трампу загрожує ув'язнення. Так, він може стати першим президентом США, проти якого відкрили кримінальну справу.

Ситуація історично безпрецедентна. Про це 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін.

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Як суд вплине на Трампа

З одного боку, на жаль для Трампа, який є дуже медійною особою, цей суд не транслюватимуть по телебаченню. Річ у тім, що у штаті Нью-Йорк у межах засідання досі заборонена зйомка.

Вочевидь, Трампу доведеться відбивати цей танець на клавішах своїх соцмереж. Це теж може стати проблемою, тому що суддя може заборонити йому говорити про це у мережі.

Колись його друг і радник Роджер Стоун під час засідання поставив суддю, мішень і виклав в інстаграм. Суддя сказала: "Досить, більше не треба". І він втратив доступ до соцмереж. На думку депутата, це може бути така собі іронія долі для Трампа.

"З іншої точки зору, яка ж продажна особа цей Трамп! Уявіть, що вам висунули кримінальне обвинувачення, а ви кажете: "Я можу на цьому трохи заробити, це гарна можливість", – зауважує політичний діяч.

Свідки Трампа надсилають йому невеликі суми, але їх мільйони. Так, він отримує шалені гроші, які дозволяють заплатити за усі апеляції та позови, щоб сповільнити цю справу.

У цій справі маса всього цікавого. Ситуація в тому, що його адвокат заплатив двом порнозіркам, які мали історію стосунків з Трампом. Після чого експрезидент відшкодував збитки адвокату. Згодом адвокат сів, а потім – здав Трампа. Тепер вони розбираються. Це відносини між розлюченим адвокатом й божевільним клієнтом,

– відзначає Рашкін.

Ба більше, йдеться і про шахрайство у бізнесі Трампа. Він регулярно змінював розмір своїх приміщень, залежно від обставин. Тому Трамп – аферист із досвідом. Його організація у Нью-Йорку визнана шахрайською.

"В Трампа йдуть стріла за стрілою. Подивимося, чи вдасться йому викрутитися", – говорить Рашкін.

Для Республіканської партії, додає він, це – повний кошмар. З одного боку, Трампа повністю зачистив поле, від Десантіса нічого не лишилося. З іншого, він ще не вступив у виборчу кампанію, а вже втратив підтримку.

Це важливо у переконанні й розумінні людини – емоції, емоції й емоції. Логіка, це, звісно, прекрасно. Але вона біжить за емоціями й виправдовується. Ми бачимо, що республіканці емоційно заряджені тим, що напали на їхнього колишнього лідера, і вони всі його оточили. Трамп виглядає як непереможна фігура,

– пояснює громадський діяч.

Найімовірніше, вважає він, якби вибори відбувалися сьогодні, Трамп представляв би Республіканську партію. За словами Рашкіна, це шкодить його шансам на виборах – проти будь-якого демократа, особливо проти Байдена. Крім того, з'являється враження, що головний республіканець під судом, майже злочинець, оце так партія. Так, він починає шкодити усій партії.

"Він знову стає обличчям республіканського бренду і це шкодить усім кандидатам по списку. Тому це справді козир на виборах", – підсумував Рашкін.

Що відомо про справу