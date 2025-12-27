Трамп одержимий цим: як Україна може використати президента США для досягнення миру
- Оприлюднені стенограми з висловлюваннями Путіна підсвічують його сумнів у незалежності України та її "штучність".
- Валерій Клочок вважає, що ця публікація підсилює позицію Трампа, який прагне завершити війну, що може бути використано Україною.
У США оприлюднили стенограми з давніми заявами Володимира Путіна, у яких він ставив під сумнів існування України. Ці тексти знову порушили питання про справжні цілі Кремля.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця історія важлива для Дональда Трампа. За його словами, саме це може дати Україні шанс у переговорах.
Що підтверджують оприлюднені стенограми Путіна?
Оприлюднені стенограми знову показали давню лінію Путіна щодо України. У цих текстах він ставив під сумнів саме існування України як незалежної держави та називав її "штучною".
До уваги! У США оприлюднили стенограми розмов Володимира Путіна з Джорджем Бушем, які демонструють давні наративи Кремля щодо України. У них Путін ще задовго до повномасштабної війни називав вступ України до НАТО неприйнятним і попереджав про ризик тривалої конфронтації між Росією та Заходом.
Це збігається з тим, як Дональд Трамп описував справжні цілі Кремля.
Трамп неодноразово говорив про те, що він чудово усвідомлює, що Путін хоче захопити всю Україну,
– наголосив Клочок.
Окремо у стенограмах знову виринає тема НАТО, яку Росія використовувала у своїй риториці ще раніше. Водночас ідея членства Росії в Альянсі, за його оцінкою, виглядає нереалістичною з огляду на те, навіщо НАТО створювали.
Північноатлантичний альянс створювався на противагу Росії. Як може той, проти кого створювали союз, входити до цього союзу,
– додав він.
Він пояснив, що історія з "наміром Росії вступити до Альянсу" виглядає суперечливою і потребує детальнішого вивчення, зокрема щодо справжніх мотивів російських спецслужб.
Росія ініціювала переговори і просуває "компроміс" для Заходу
Клочок наголосив, що нинішній переговорний процес, за його оцінкою, стартував не з України. Саме Росія запустила цю рамку і намагається подати її як прийнятний формат для західних еліт. Через це частина європейців, на його думку, схиляється підтримувати мирні ініціативи, навіть якщо вони були сформовані в Москві.
Тим, хто стартував із переговорами, була не Україна, була Росія. Росія ініціювала цей переговорний процес,
– підкреслив він.
Цю конструкцію намагаються подати як компроміс, зокрема через ідею "зупинки на лінії". Водночас за його словами, американська сторона дає зрозуміти Росії, що її наміри відомі, а отже Москва має бути поступливішою і швидше ухвалювати рішення.
Чим одержимість Трампа може бути корисною для України?
Клочок звернув увагу, що Трамп постійно повертається до теми України і не відпускає її навіть у неформальних розмовах. Це, на його думку, показує, що для президента США питання війни лишається одним із ключових. Саме така концентрація може створювати додаткові можливості для України.
Ми могли б цілий день говорити, але все одно мені треба повертатися до питання України, Росії і Китаю,
– процитував він слова Трампа.
Клочок пояснив, що ця зосередженість може допомогти стабілізувати ситуацію і зібрати більше ресурсів, адже війна виснажує обидві сторони. Він також наголосив, що Україна так само перебуває у стані виснаження, тому тримати тему у фокусі США для неї важливо.
Останні новини щодо мирних переговорів
- Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі США продовжує роботу над удосконаленням мирного плану. За словами президента, частина документів уже майже готова, а найближчі тижні можуть бути інтенсивними через подальші контакти з американською стороною.
- Військовий оглядач Давид Шарп наголосив, що загроза з боку Росії для країн НАТО зберігається, однак вирішальним є співвідношення бажань Путіна та реальних можливостей Кремля. Напад на країну Альянсу означав би надто високу ціну для Росії, хоча фактор авантюрних рішень у Москві повністю не знімає ризиків.
- У Кремлі підтвердили отримання мирного плану після зустрічі Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі. Дмитро Пєсков заявив, що документ перебуває на етапі аналізу, а подальші контакти з американською стороною залежатимуть від рішень Володимира Путіна.