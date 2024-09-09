Спрощує ситуацію: навіщо Трамп робить гучні заяви щодо здатності завершити війну в України

Дональд Трамп неодноразово обіцяв дуже швидко закінчити війну в Україні. Нещодавно він запропонував навіть "дієвий" інструмент для цього – зниження ціни на енергоносії. Однак обіцянкам політиків під час виборчих перегонів не варто довіряти на сто відсотків.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зазначивши, що Дональд Трамп багато говорив, що може зробити те чи інше, щоб завершити війну Росії проти України. Проте реалії життя зазвичай кардинально відрізняються від обіцянок, які проголошуються кандидатами в президенти.

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Чому мовчить про свого приятеля

Дональд Трамп нещодавно заявив, що у разі своєї перемоги на президентських виборах може завершити російсько-українську війну ще до офіційного вступу на посаду. Для цього він планує вдвічі знизити ціни на енергоносії впродовж 12 місяців після інавгурації. Владімір Путін не зможе продовжувати бойові дії в Україні, адже ціна на нафту впаде до 40 доларів і це завдасть нищівної шкоди економіці Росії.

Заяви, які зараз продукує Дональд Трамп та й будь-який кандидат в президенти США, мають на меті об'єднати довкола нього виборців і сприяти його перемозі у листопаді 2024 року,

– відзначив експерт-міжнародник.

Трамп, на його думку, представляє ситуацію занадто спрощено, адже вочевидь, що агресія Росії криється не лише в цінах на енергоносії. Ця держава має певний запас потужності і здатна продовжити війну ще певний час. Зараз, попри коливання цін на нафту, Росія не відступає зі своїх позицій і навіть здійснює контрнаступальні маневри.

Також Москві останнім часом вдається обходити санкції, зокрема, завдяки країнам, з якими має партнерські відносини.

Ба більше, збільшується кількість учасників такого формату як БРІКС. Багато з країн-членів цієї організації мають великі запаси нафти та інших ресурсів, і вони можуть підтримувати один одного. Це також сприятиме російському фронту.

Водночас Трамп чомусь мовчить про те, що його приятель – прем'єр Угорщини Віктор Орбан – продовжує захищати позиції Росії і не дає можливості Євросоюзу накласти санкції на компанію "Росатом",

– зауважив він.

Проте Трамп міг би сказати, на думку Желіховського, що якби став президентом, то попросив би свого друга Орбана не блокувати санкцій проти атомної галузі Росії, тому що у такий спосіб вона продовжує свою агресію проти України.

Наразі заяви Трампа щодо закінчення війни в Україні – не більше ніж передвиборча риторика. Цікаво дізнатися, як діятиме адміністрація Трампа, якщо він переможе, після інавгурації, коли він матиме важелі правління. Тоді він публічно покаже по пунктах свою візію завершення війни. Це було б найбільш правильно,

– підкреслив Станіслав Желіховський.

Зазначимо, що раніше Трамп заявляв, що може закінчити війну в Україні дуже швидко, адже добре "ладнає" з Владіміром Путіним. Також він додав, що "дуже добре знає" Володимира Зеленського, і тому "зможе залучити" його і "ми вирішимо це дуже швидко". Президент України відповів Трампу, наголосивши, що той помиляється, вважаючи, що Путін зупиниться у разі, якщо йому дозволити окупувати Україну.