Направду варто прийняти низку речей. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

США продовжують гратися в американські гірки

1. Дональд Трамп і Ко неспроможні на послідовну політику тиску на Росію навіть якщо Трамп "прозріє" (спойлер: не прозріє так, як би нам хотілося). Бо така він людина і така навколо нього строката команда.

2. Все, на що спроможна ця адміністрація, – це дешевий блеф, який Володимир Путін перебиває черговим телефонним дзвінком, разом зі спробами достукатися до бізнес-раціо очільника Кремля (якого в нього немає) розмовами про можливу вигідну економічну співпрацю, якщо буде врегулювання.

3. Усі ці ритуальні танці навколо "мирного процесу імені Дональда Трампа" – це всього-на-всього шоу, щоб не образити діда, і не більше. Параметри врегулювання визначить динаміка фронту – здатність Росії підтримувати відповідну воєнну стратегію та здатність України не дати Росії реалізувати свої плани. Що можуть США, так це продавати зброю систематично, якщо Європа знайде належне фінансування.

І тут оці безкінечні американські гірки, коли здається, що Трамп ось-ось все зрозуміє і рішуче почне діяти проти Росії, грають на руку Кремлю. Все тому, що вони формують очікування в Україні, які не реалізуються, і, як наслідок, відповідна фрустрація в Україні.

Співчуваю тим, хто має грати від нас в ці ритуальні танці по колу без жодного ефекту. Усі розуміють, що нічого це не дає, але змушені грати, щоб ми не "псували" відповідний мирний процес з усіма негативними наслідками для нас.

