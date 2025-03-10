В ISW оцінили, як вплинула зупинка американської допомоги на бої на Курщині

ISW пов'язує зупинку американської допомоги з активністю росіян на Курщині. І, попри те, що аналітики називають цей зв'язок не очевидним, часова кореляція між цими подіями все ж існує.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Росіяни скористалися тим, що США перестали надавати Україні розвіддані

Загарбники наступають, щоб "зрізати Курський виступ". І це збігається в часі із припиненням надання Америкою військової допомоги. Адже раніше витіснення українських сил з Курщини не було для них пріоритетним.

Росія намагається витіснити українські сили з передової в Курській області шляхом повільного, виснажливого наступу з моменту початку вторгнення в серпні 2024 року. Пізніше, у жовтні 2024 року, Росія розгорнула близько 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців для допомоги у відбитті вторгнення, але російські війська продовжували досягати лише поступових успіхів. 5 березня адміністрація Трампа призупинила обмін розвідувальною інформацією з Україною (...) 6 і 7 березня російські війська активізували наступальні операції з метою витіснення українських військ з Курської області. 20 березня джерело, пов'язане з українською військовою розвідкою, почало повідомляти про стрімкіші прориви росіян у Курській області,

– наводять хронологію подій в ISW.

Джерела Time визнають, що найбільше від рішення США постраждали українські операції в Курській області.

Трамп визнав, що зупинка американської допомоги вплинула на фронт. Але сказав, що на місці Путіна цією можливістю скористався би будь-хто. Таким чином президент США підтвердив, що він є "реалістом", як про це писали іноземні ЗМІ.

Цікаво, що 10 березня Трамп заявив: обмін розвідувальними даними от-от відновлять. Але не навів деталей і умов.