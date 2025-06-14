Трамп зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7 у Канаді, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті G7 у Канаді. Раніше лідери зустрічалися у Ватикані перед церемонією поховання Папи Римського.

Журналісти отримали інформацію від представника Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Трамп та Зеленський зустрінуться на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив свою присутність на саміті G7 у Канаді.

Очікується, що на полях саміту він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив представник Білого дому.

Двосторонні зустрічі відбуваються між офіційним розкладом саміту та груповими сесіями, уточнив журналіст Bloomberg Джош Вінгроув.

Востаннє лідери України та США зустрічалися у Ватикані перед церемонією поховання Папи Римського Франциска.

Також Трамп повинен зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Також у Трампа будуть кілька "пулласайдів", що означає напівформальні зустрічі віч-на-віч, які не мають помпезності офіційних двосторонніх зустрічей.

Саміт вперше відвідають Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом на саміті G7 можливість введення нових санкцій проти Росії.