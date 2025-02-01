Трамп готується прийняти першого іноземного лідера: хто ним стане і коли

Вже, у вівторок, 4 лютого у Вашингтоні відбудеться перша зустріч Трампа як президента із очільником іноземної країни. Ним стане прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Так, нещодавно CNN писало про те, що наступного тижня Нетаньягу може відвідати США для зустрічі із американським президентом. Втім, тоді зазначалося, що візит перебуває на стадії планування, а дата не затверджена, передає 24 Канал із посиланням на US News.

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Нетаньягу зустрінеться з Трампом

Під час пресбрифінгу 31 січня речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що візит ізраїльського прем'єра узгоджений. Він запланований на 4 лютого.

Я можу підтвердити, що прем'єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом,

– сказала вона.

За словами Лівітт, політики обговорять перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, а також повернення з полону ізраїльських заручників.

Нагадаємо, що Ізраїль та ХАМАС в середині січня підписали угоду про припинення вогню. У рамках домовленостей відбулися вже три обміни заручників.

До слова, Трамп скасував заборону Байдена на поставки до Ізраїлю 900-кілограмових бомб.