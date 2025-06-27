Трамп усвідомив ціну цієї війни, – журналістка BBC про свою розмову з президентом США

На саміті НАТО в Гаазі журналістка BBC несподівано отримала особисте звернення від Дональда Трампа. Відповідь Трампа на її запитання свідчить, що він нарешті усвідомив справжню ціну війни в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Україна. На саміті НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп передав вітання чоловіку журналістки з України прямо під час свого виступу.

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Трамп передав вітання чоловіку журналістки BBC

Водночас він відповів на її запитання про війну в Україні, і, за словами самої журналістки, ця відповідь продемонструвала, що Трамп починає розуміти, чому ця війна стосується кожного.

Ніколи в житті я не очікувала, що Дональд Трамп буде передавати вітання моєму чоловікові,

– поділилася журналістка у своєму матеріалі.

Перед цим вона намагалася акредитуватися на закриту зустріч Трампа із Володимиром Зеленським, однак безрезультатно – медіа не допустили до події. Тоді вона вирушила на пресконференцію, де Трамп мав звернутися до журналістів. Попри величезну кількість присутніх медійників, журналістці вдалося поставити своє запитання.

Головне ж полягає у змісті відповіді президента США. У ній вперше прозвучало розуміння того, що війна в Україні – не лише "далека проблема", а питання безпеки та справедливості для всього світу.