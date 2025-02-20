Навмисно паплюжить Зеленського: у NYT пояснили, чому Трамп переписує історію нападу Росії

Прагнучи домовитися про мирну угоду з Путіним, президент США Дональд Трамп переписує історію повномасштабного вторгнення Росії. У цій версії республіканця Україна виступає не жертвою, а лиходійкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

До теми Справа не у виборах, Трамп хоче позбутись Зеленського, – The Economist

Чому Трамп переписує історію

Журналісти NYT нагадали, коли у 2022 році російські загарбники вдерлися на територію України, налаштовані стерти її з карти світу як незалежну державу, США поспішили на допомогу та назвали Володимира Зеленського героєм опору. Через майже 3 роки після початку кровопролитної війни Трамп вирішив переписати історію.

Як зауважують у виданні, Україна в цій версії не жертва, а лиходійка, а Володимир Зеленський – не сучасний Вінстон Черчилль, а "диктатор без виборів", який якось сам розпочав війну і змусив Америку допомогти. У виданні припускають, що такі дії Трампа готують основу для геополітичного повороту. Так, США починають говорити з країною-агресоркою.

Говорячи про причини таких дій, журналісти припускають, що Трамп може готувати передумови, аби відмовитися від підтримки України.

Паплюжачи Зеленського та перекладаючи провину за війну з Москви на Київ, Трамп, схоже, створює передумову для відмови від підтримки союзника, який піддається атаці,

– зауважили в NYT.

Крім того, обмін різкими заявами між Трампом і Зеленським свідчить про те, наскільки багато змінилося з інавгурацією нового президента у Вашингтоні. Навіть для президента США, який ніколи не був шанувальником України та давно захоплювався диктатором Росії Владіміром Путіним, зрада, висловлена ​​на адресу українського лідера, викликала здивування по обидва боки Атлантичного океану.

У NYT наголосили, що спочатку Трамп звинуватив Україну, що вона не здалася, а почала чинити опір, потім заявив, що Україна нібито змусила США витратити 350 доларів на війну. Втім, журналісти наголосили, що Зеленський не вмовляв США надати гроші, аби "піти не війн". Україна зазнала нападу від Росії й лише після повномасштабного вторгнення США на чолі з Байденом почали надавати військову та фінансову підтримку.

Крім того, Трамп поширює прокремлівську тезу щодо проведення виборів і називає Зеленського "диктатором без виборів", однак Конституція України забороняє проводити вибори під час воєнного стану, і щобільше – вносити до неї зміни. Водночас журналісти зауважили, що Зеленського обрали українці у 2019 році, і до сьогодні він має високий рейтинг підтримки – 57% за останніми опитуваннями КМІС.

На відміну від Путіна, фактичного диктатора, який залишався при владі протягом чверті століття завдяки виборам, які багато хто вважав фарсом,

– додали журналісти.

Різкі заяви на адресу Зеленського обурили не лише українців, а і європейських лідерів, демократів та навіть самих республіканців. Втім, така критика президента України ощасливила російських політиків та пропагандистів.

Журналісти додають, що Трамп ніколи особливо не симпатизував Україні, навіть під час жорстоких боїв на фронті. Ще під час своєї першої президентської кампанії у 2016 році він давав зрозуміти, що може прийняти незаконну анексію Криму і висловлював захоплення Путіним. Пізніше його ігнорування України переросло в відверту ворожість, коли він вважав, що Київ нібито втручався у вибори 2016 року.

Згодом це призвело до того, що у 2019 році Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Тоді республіканець спонукав Україну заплямувати Байдена, а натомість – отримати військову допомогу.

"Коли Росія здійснила почала повномасштабне вторгнення у 2022 році, Трамп висловив мало співчуття та підтримки Україні, навіть коли синьо-жовті прапори підняли навколо Сполучених Штатів на знак солідарності. Ба більше, за кілька днів до нападу Трамп похвалив "геніальний" крок Путіна щодо тиску на Україну", – нагадали у виданні.

Крім того, за майже 3 роки повномасштабної війни Трамп неодноразово ставив під сумнів рішення Байдена щодо надання фінансової та військової підтримки Україні, аби вона могла давати відсіч Росії. У NYT акцентували, що багато американців справді можуть виступати проти інвестування грошей платників податків у чужу війну, однак нині Трамп іде далі – він ставить під сумнів законність того, що Україна є постраждалою стороною.

"Кілька разів за останні дні він висловлював велике занепокоєння через те, скільки людей було вбито і яка частина країни була зруйнована. Втім, роблячи це, він вказує на Зеленського, а не на Путіна – як на автора всієї цієї війни. "Я люблю Україну, – написав він у середу, – але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розбита, і мільйони загинули", – резюмували у NYT.