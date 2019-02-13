Трамп готовий відкласти дату торгового ультиматуму Китаю

США готові перенести призначений на 2 березня термін введення ввізних мит на товари з Китаю, якщо обидві сторони наблизяться до підписання торговельної угоди.

Про це очільник Білого дому заявив у інтерв'ю виданню Bloomberg.

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Якщо ми будемо близькі до підписання угоди... я міг би собі дозволити почекати ще трохи,

– сказав Трамп.

Цього тижня США та Китай почали останній раунд переговорів щодо торговельної угоди. Якщо домовленостей досягти не вдасться, США пригрозили з 2 березня підвищити з 10 до 25 відсотків мита на імпорт китайських товарів вартістю 200 мільярдів доларів.

Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності і вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.



У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".