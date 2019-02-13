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      Трамп готовий відкласти дату торгового ультиматуму Китаю

      176 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      США готові перенести призначений на 2 березня термін введення ввізних мит на товари з Китаю, якщо обидві сторони наблизяться до підписання торговельної угоди.

      Про це очільник Білого дому заявив у інтерв'ю виданню Bloomberg.

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      Якщо ми будемо близькі до підписання угоди... я міг би собі дозволити почекати ще трохи,
      – сказав Трамп.

      Цього тижня США та Китай почали останній раунд переговорів щодо торговельної угоди. Якщо домовленостей досягти не вдасться, США пригрозили з 2 березня підвищити з 10 до 25 відсотків мита на імпорт китайських товарів вартістю 200 мільярдів доларів.

      Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності і вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.

      У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".

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      Теги: Новини США Китай
      Джерело: 24 Канал
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