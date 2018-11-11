Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп посмертно нагородив Елвіса Преслі медаллю Свободи.

Про це повідомило видання Variety.

Читайте також: PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": оголошено список номінантів

Музикант, який помер 41 рік тому, отримав найвищу цивільну нагороду США "за просування американської культури серед мільярдів шанувальників". Також у Білому домі відзначили, що Елвіс два роки віддав службі в армії, не дивлячись на те, що прийшла популярність.

1 листопада стало відомо, що Елвіс Преслі зайняв друге місце в рейтингу зірок шоу-бізнесу, творчість яких після їх смерті приносить правовласникам найвищий дохід.

Хто такий Елвіс Преслі?Виконавець, якого називають "королем рок-н-ролу", занесений в Книгу рекордів Гіннесса як артист, який випустив найбільшу кількість альбомів, які стали хітами, – 97. Сумарний тираж його пластинок перевищив мільярд примірників. Він помер 16 серпня 1977 року в віці 42 років від серцевого нападу. Багато шанувальників вважають, що смерть була інсценована. Ця тема популярна в американській масовій культурі.