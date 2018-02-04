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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп жорстко висловився щодо розслідування його зв'язків із Росією

09:18, сьогодні 253 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп вважає розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією "американською ганьбою".

Про це він зазначив у Twitter.

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"Російське полювання на відьом триває. Не було ні змови, ні перешкоди розслідуванню. Це американська ганьба!" – написав він у повідомленні.

Після цього він дадав, що після року спостереження досі немає висновків.

"Доповідь про зловживання вищого керівництва ФБР і Міністерства юстиції при веденні "російської справи" повністю реабілітує команду Трампа", – підсумував американський президент.

До слова, президент США Дональд Трамп дозволив оприлюднити секретну доповідь проти ФБР, написану помічниками Девіна Нуньєса, голови комітету з розвідки Палати представників, і затверджену для публікації цього тижня.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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