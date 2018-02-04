Трамп жорстко висловився щодо розслідування його зв'язків із Росією

Президент США Дональд Трамп вважає розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією "американською ганьбою".

Про це він зазначив у Twitter.

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"Російське полювання на відьом триває. Не було ні змови, ні перешкоди розслідуванню. Це американська ганьба!" – написав він у повідомленні.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 лютого 2018 р.

Після цього він дадав, що після року спостереження досі немає висновків.

"Доповідь про зловживання вищого керівництва ФБР і Міністерства юстиції при веденні "російської справи" повністю реабілітує команду Трампа", – підсумував американський президент.

До слова, президент США Дональд Трамп дозволив оприлюднити секретну доповідь проти ФБР, написану помічниками Девіна Нуньєса, голови комітету з розвідки Палати представників, і затверджену для публікації цього тижня.