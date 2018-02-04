Трамп жорстко висловився щодо розслідування його зв'язків із Росією
Президент США Дональд Трамп вважає розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією "американською ганьбою".
Про це він зазначив у Twitter.
Читайте також: Звільнений директор ФБР відреагував на доповідь про упередженість до Трампа
"Російське полювання на відьом триває. Не було ні змови, ні перешкоди розслідуванню. Це американська ганьба!" – написав він у повідомленні.
Після цього він дадав, що після року спостереження досі немає висновків.
"Доповідь про зловживання вищого керівництва ФБР і Міністерства юстиції при веденні "російської справи" повністю реабілітує команду Трампа", – підсумував американський президент.
До слова, президент США Дональд Трамп дозволив оприлюднити секретну доповідь проти ФБР, написану помічниками Девіна Нуньєса, голови комітету з розвідки Палати представників, і затверджену для публікації цього тижня.