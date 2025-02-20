Використовують різні інструменти: і в Байдена, і в Трампа однакова мета

Низка прогнозів щодо поведінки Трампа виправдовується. Один з них – це про швидкоплинність політичних процесів, коли він не дуже переймається наслідками своїх рішень. Для лідера США важливішим є результат, який отримують від цього Сполучені Штати. А от яким буде світ, які відносини будуть в Європі – це для Трампа другорядне питання.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що в цьому полягає його відмінність від попередників, Джозефа Байдена і представників Демократичної партії.

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Президент США форсуватиме події

Трамп, як зауважив Клочок, є наслідком кризового державного управління ліберальної демократії як в США, так і Європі. Сьогодні ЄС на собі це відчуває. Він розповів, що багато досвідчених у переговорних питаннях дипломатів спрогнозували, що підготовка до переговорів триватиме довго. Однак Клочок має іншу думку.

"Те, що переговорний процес не буде розтягуватися на декілька місяців – це очевидно. Я критично ставлюся до ініціатив Трампа, як людини, яка обіймає посаду президента й ухвалює рішення до викликів сьогодення, але треба спробувати не прийняти, а зрозуміти позицію Трампа, аби робити висновки про те, як він діятиме", – зазначив Клочок.

Американський лідер, за переконанням Клочка, зараз буде форсувати події, адже взяв до уваги досвід невдалих самітів, наприклад, з Кім Чен Ином, таких було проведено 3 за період його першої каденції.

Для чого Трамп прагне зблизить з Кремлем?

Трамп, зі слів Клочка, ставить собі за мету – зблизитись з Росією для того, щоб послабити її зв'язок із Китаєм. Він розраховує отримати в обличчі Путіна партнера, який буде тиснути на Пекін.

"До певної міри для американської політики (для демократів та республіканців) – це єдина ціль, але для стримування Китаю використовують різні інструменти. У Байдена вони були одні, у Трампа – інші, але ціль в них єдина. Вона полягає в послабленні Китаю, тому що він є для американців найбільшим конкурентом і ворогом", – зазначив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що сьогодні Європа втратила свою певну суб'єктність і не здатна демонструвати єдність. Він наголосив, що треба розуміти, що Трамп – це про США, він сьогодні використовує Європу та Росію для посилення в першу чергу американських позицій.

Трамп – це про гроші. Навіть вже росіяни йому запропонували спільні проєкти з розробки корисних копалин в Росії. Трамп хоче заробити гроші та завершити гарячу фазу війни, щоб, як мінімум, в найближчі 4 роки вона не відновилась,

– підсумував Клочок.

Зазначимо, політтехнолог Олег Постернак висловив думку, що Трампу потрібна Росія для власних геополітичних ігор. Він вважає, що ці ігри в тому числі будуть націлені проти Китаю, саме тому президент США сьогодні намагається перезавантажити американсько-російські відносини.