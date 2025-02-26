Трампа може очікувати провал: на що розраховувати Україні у відносинах із США

Союзники України, зокрема і Сполучені Штати Америки, не припиняють підтримувати нашу державу. Однак виникла ситуація, що у США, ймовірно, прагнуть зменшити свою участь в цьому. Українській владі важливо вибудувати правильні відносини із партнерами.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що з будь-якою країною світу в нас будуть лише партнерські відносини, адже дружніх не існує. Кожній державі важливо отримувати прибуток та користь від співпраці одне з одним.

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Зв'язки України з партнерами

Андрій Городницький вважає, що основною метою української дипломатії та влади має бути розвиток України.

Попри побоювання, що США припинить допомогу нашій державі, на думку політичного експерта, там є величезна кількість запобіжників, які гальмуватимуть будь-які диктаторські або тоталітарні напрямки влади.

Більшість Конгресу та Сенату (США – 24 Канал) за Україну. Всі в шоці від риторики та слабкості їхнього президента. В Дональда Трампа проблеми. Він не знає як правильно зараз побудувати свою риторику, щоб підписати угоду з росіянами, але не виглядати слабаком,

– сказав він.

Трамп, ймовірно, прагне зробити якийсь радикальний крок для припинення вогню в Україні. Якщо йому це не вдасться, то на президента США може очікувати політичний провал.

Відносини між Україною та США будуть на високому рівні. Ніхто Україну не кидатиме. Я впевнений, що з кожним роком буде потужніша підтримка та інвестиції, навіть попри таких політиків, як Дональд Трамп,

– висловився він.

До слова, президент США уникає конкретики щодо гарантій безпеки для України, заявляючи, що відповідальність за це значною мірою має взяти на себе Європа. Він також стверджує, що Росія "не повернеться" в Україну після досягнення мирної угоди, але не уточнює деталей. Крім того, Трамп вважає, що США витратили на допомогу Україні занадто багато порівняно з Європою, тому наполягає на перерозподілі фінансового навантаження.