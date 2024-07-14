В Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії

Під час виступу Дональда Трампа у Пенсільванії пролунали постріли. Одразу після цього він перервав промову і покинув майданчик.

Відомо, що у політика закривавлено вухо. Наразі на місці працює поліція.

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Що відомо про замах на Трампа

Під час виступу кандидата в президенти США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунала серія пострілів. Політик одразу перервав промову та покинув майданчик. Відомо, що в політика закривавлине вухо. Наразі на місці працює поліція.

Замах на Трампа: дивіться відео

Трампа з закривавленим лицем зі сцени вивели співробітники охорони. Втім, перед цим він декілька разів комусь погрожував кулаком на камеру, а потім поїхав з мітингу.

Трампа відводять зі сцени: дивіть відео

Прес-секретар Трампа Стівен Ченг заявив, що колишній президент почувається "добре, і його обстежують у місцевому медичному закладі".

Також є непідтверджена інформація, що одна людина загинула. Про це повідомляє філія Pittsburgh ABC WTAE з посиланням на окружного прокурора округу Батлер Річарда Голдфінгера.

Наразі стрілка не вдалося впіймати. Секретна служба вже розпочала досліджувати причину стрілянини на мітингу Трампа.