Трамп обурився через вирок у справі про виплату грошей порнозірці

10 січня суд Нью-Йорка засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" у справі про виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс. Це означає, що до майбутнього президента США не застосують ні заходів позбавленні волі, ні штрафу, ні випробувального терміну. Попри це республіканець однаково залишився незадоволений.

Оголошуючи вирок суддя Хуан Мерчан заявив, що імунітет, який Дональду Трампу надає посада президента, є "чинником, який переважає всі інші". Водночас суддя додав, що юридичні привілеї президентства "не зменшують серйозності злочину та не виправдовують його скоєння". Мерчан наголосив, що "єдине повноваження, яке вони не надають, – це повноваження стерти вердикт присяжних", передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп готуватиме апеляцію

Нагадаємо, що у травні 2024 року присяжні визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у кримінальній справі з порнозіркою. Хоча політик не отримав покарання, у нього залишиться формальна судимість.

Трамп невдоволено відреагував на вирок у своїй соцмережі. Він традиційно звинуватив демократів та наголосив, що, мовляв, підстав для відкриття справи проти нього ніколи не було.

Справжнє журі, американський народ, висловився, переобравши мене більшістю голосів на одних із найбільш значущих виборів в історії. Як переконався американський народ, у цій "справі»"не було ні злочину, ні збитків, ні доказів, ні фактів, ні закону, лише сильно зацікавлений суддя, головний свідок, який був позбавлений адвокатської ліцензії, осоромлений, серійний брехун і злочинне втручання у вибори,

– заявив політик.

Трамп назвав судове засідання "спектаклем" і наголосив, що буде подавати апеляцію. Республіканець зазначив, що "відновить довіру американців до колись великої системи американського правосуддя".