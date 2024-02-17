Трампа визнали винним у цивільній справі про шахрайство: йому світить космічний штраф

16 лютого суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа. Колишнього президента США він визнав винним у справі, яка стосується шахрайства з нерухомістю.

За наявною інформацією, Дональда Трампа зобов'язали сплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів. Також суддя наклав на бізнес-діяльність у США обмеження.

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Що відомо про рішення суду щодо Трампа

Суддя зауважив, що бізнес-імперія Дональда Трампа Trump Organization вартість своєї нерухомості завищувала. Це дозволяло їй отримувати вигідніші кредити у банку.

Дональдові Трампу прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала 7 звинувачень. Серед них – шахрайство, підробка документів, а також складання неправдивих фінансових звітів.

У суді не лише наклали штраф, а заборонили Дональдові Трампу впродовж трьох років обіймати керівні посади у будь-якій компанії штату Нью-Йорк. Причому поширюється це також на його власну компанію. Таке ж обмеження стосується його синів, але на термін до двох років. Зауважимо, що Ерік, один із них, наразі є виконавчим директором Trump Organization.

Це ще не все. Енгорон також зобов'язав на три роки продовжити термін повноважень незалежного наглядача у Trump Organization. Його задача – слідкувати за дотриманням цією компанією законодавства штату Нью-Йорк.

У виданні The New York Times пишуть, що, враховуючи відсотки, сума штрафу, яку повинен сплатити Дональд Трамп, сягатиме понад 400 мільйони доларів. Водночас припускають, що колишній президент США відповідне рішення оскаржить впродовж 30 днів.

Що відомо про розслідування

Уперше про нього заговорили у 2019 році. Сталося це після того, як у виданні The New York Times з'явилося розслідування, яке стосувалося шахрайства Дональда Трампа з податковою звітністю.

Вона свідчить про те, що бізнес колишнього президента США прибутки свої не декларував. Внаслідок цього – не сплачував податків до бюджету Нью-Йорка, де він і був зареєстрований.

Генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс у вересні 2022 року подала цивільний позов. Він стосувався справи про шахрайство з нерухомістю з боку Дональда Трампа.

Звернімо увагу, що наприкінці березня може розпочатися інший суд над Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Він стосується справи про виплати порноакторам, щоб здійснювати вплив на результати виборів у 2016 році.