Терпець не витримає саме в українців, – Зеленський відповів на заяви Білого дому про переговори

Володимир Зеленський прокоментував заяви Білого дому, що Дональд Трамп "розлючений" через нібито небажання України "укладати угоду" про мир. Український лідер заявив, що "терпіння не витримає саме в українців".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спільної пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

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Що відповів Зеленський на заяви Білого дому

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати обговорювали можливість рішучих дій, зокрема запровадження санкцій, якщо одна зі сторін конфлікту відмовиться від припинення вогню.

Я не бачу зараз сильного тиску на Росію. Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси, я вважаю, що на нас напали, вбили тисячі людей і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс,

– наголосив президент.

За його словами, українська сторона переконана: посилення тиску на Росію могло б сприяти її наближенню до повного припинення вогню.

Коментуючи заяви журналістів про те, що терпіння президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні "вичерпується", Зеленський відповів, що так воно не працює.

"Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню – треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому терпець, я не знаю у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців. Бо ми під ударом, ніхто більше", – сказав він.

Зеленський також наголосив, що Росію не влаштовує міжнародна підтримка України, що, на його думку, й провокує ракетні та дронові атаки на українську інфраструктуру – як цивільну, так і критичну.

Хоча, скажу відверто, за три роки війни ми стали достатньо міцними, ми вистояли в перші дні війни, коли майже були на самоті. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно – ми більше за всіх хочемо закінчення війни,

– сказав Зеленський.

До слова, речниця Білого дому Керолайн Левітт 23 квітня під час брифінгу заявила, що в адміністрації президента США вважають, що дії Зеленського "ускладнюють мирні переговори з Росією". Вона також сказала, що терпіння Трампа щодо перемовин "закінчується".