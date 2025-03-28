Трамп прокоментував використання Росією іранських дронів проти України

Трампа запитали про російські атаки "Шахедами" проти України. Його відповідь дуже обтічна та загалом цинічна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Перемир'я Шредінгера: чому існує лише на словах Путіна і Трампа та не працює для України

Як Трамп реагує на дронові атаки по Україні

Журналіст запитав, чому США не протидіють атакам "Шахедами". Дослівно його запитання звучало так: "Іранські безпілотники щодня атакують і вбивають українців. Чому ви нічого не робите?"

Відповідь Трампа вражає:

Ну, подивимося, що буде далі. Я отримую звіти про це (іранські дрони – 24 Канал), ми вивчаємо ці звіти. Іран виробляє багато безпілотників, і вони роблять дуже ефективні безпілотники,

– сказав лідер США.

Він заявив, що у списку "того, за чим треба стежити" Іран стоїть дуже високо. Таким чином Трамп, вочевидь, хотів продемонструвати, що в нього все під контролем.

А далі президент Сполучених Штатів перейшов до стосунків Вашингтона з Тегераном стосовно ядерної угоди.

"Я надіслав їм листа і сказав, що вам доведеться прийняти рішення, і нам доведеться або говорити, або з Іраном трапиться щось дуже погане", – завершив Трамп.

Тобто він нічого не відповів на пряме запитання медійника.

Тим часом Росія вкотре запустила "Шахеди". Останнім часом кількість дронів-камікадзе сягає близько 150 – 200 щоночі. У ніч на 28 березня окупанти запустили 163 БпЛА.

Слід сказати, що ворог б'є і FPV-дронами по прифронтових територіях. Там загарбники влаштовують ціле сафарі на цивільних, які можуть іти або їхати вулицею на велосипеді, вивозити дітей на авто та й просто лагодити дах.

Як Україна реагує на порушення перемир'я Росією

Окупанти безліч разів порушували енергетичне перемир'я, на яке ж самі нібито погодилися.

Володимир Зеленський заявив, що попросив Рустема Умєрова передати США всю інформацію про порушення Москвою домовленостей. Міністру оборони передадуть дані від ДСНС, МВС, ППО і енергетиків. Київ чекатиме на реакцію свого ключового партнера, адже США виступили гарантом припинення вогню.

Окрім цього, Україна прагне зменшити залежність від Заходу. Європа надасть ліцензії на виробництво протиповітряної оборони та інвестуватиме у виробництво українських дронів і ракет. Також розширить доступ до розвідувальних даних і супутників.