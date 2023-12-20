Це лише початок шляху: чи справді Трампа можуть не пустити на вибори у США

Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, яке забороняє Дональду Трампу брати участь у президентських виборах. Утім, політик може обійти це і все ж балотуватися на найвищу державну посаду.

В розмові з 24 Каналом політолог-міжнародник Руслан Осипенко зазначив, що вже подано біля 10 позовів, щоб зупинити Трампа. Але його юристи працюють над тим, аби їх відбити і оскаржити рішення.

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Участь Трампа у виборах

У листопаді 2024 року в США мають пройти чергові президентські вибори. Але запеклі баталії у боротьбі розгортаються вже зараз. Зокрема, між двома головними опонентами – Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Так, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, яке тягне за собою виключення Дональда Трампа зі списку кандидатів на президентське крісло. Воно є безпрецедентним і тепер справу має розглянути Верховний суд США.

Але, за словами Руслана Осипенка, є акт помилування Конгресу, яке дає право участі у виборах, навіть якщо кандидат був визнаний винним. Він застосовувався до конфедератів, щоб вони мали змогу повернутися в уряд. Акт, як і 14 поправка, діють наразі.

Тобто юристи можуть зробити свою справу і це не кінець шляху, а тільки початок,

– зазначив він.

Утім, якщо Трамп отримає президентську посаду, можуть відбутися кардинальні зміни в політиці. Зокрема, вона відповідатиме запитам американського суспільства.

"Запит суспільства – зламати глибинну державу у США з її противагами і заохоченнями для того, щоб еліти пішли з політичної арени. Трамп позиціонує себе, як несистемного політика, який має виступити таким деструктором. Тобто зламати глибинну державу. Бо начебто еліти нічого не роблять для пересічного американця, а от єдиний Трамп, який прийшов з бізнесу, може зламати цю систему. Це популістські слогани", – відзначив політолог.

Також змін зазнає і зовнішній вектор. Наразі політика США спрямована на підтримку союзів та союзників. А з приходом Трампа вона може стати ізоляційною.

"З зовнішнього контуру може забрати засоби на підтримку НАТО, війська з зовнішніх баз, вивести війська з Європи і спрямувати кошти на вирішення питань американців і вони певний час будуть задоволені. Але назовні США втратять набагато більше – свої сили, союзників і не будуть лідерами регіонального світу. Росія і Китай диктуватимуть порядок денний", – додав Осипенко.

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