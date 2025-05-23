Головний прорахунок Трампа: чому його план припинення війни абсолютно не працює

Трамп дуже хоче відновити відносини з Росією, в першу чергу торгівельні. Він прагне отримати Росію молодшим партнером перед обличчям Китаю. Російсько-українська війна йому заважає.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян, додавши, що Трамп вважав, що зможе швидко завершити війну, давши Путіну те, що той бажав, зокрема не приймати Україну в НАТО.

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Трампу нічого запропонувати Путіну

Президент США вважав, що покладе Путіну на стіл чудову угоду і той як бізнесмен схопиться за неї, а він оголосить, що йому вдалося завершити цю війну. Такий план був в американського лідера. Однак, зі слів політолога, прорахунок Трампа у тому, що Путін не бізнесмен, він параноїдально хоче знищити Україну.

Припускаю, що Трамп цього не розуміє. Тому вони говорять різними мовами. Там, де Трамп вважав, що у Путіна є ціль, а Україна – це інструмент, все виявилось навпаки. Для нього Україна – це ціль, а НАТО, демілітаризація, доходи – це інструменти,

– озвучив Саакян.

Політолог наголосив на тому, що російський диктатор вже спалив понад трильйон доларів втрачених доходів за час повномасштабного вторгнення. Він спалив сотні тисяч російських життів. Йому на це байдуже, це для нього просто ресурс. Тому Трампу, на думку Саакяна, сьогодні нічого запропонувати очільнику Кремля.

"Їхня остання розмова завершилася абсолютно нічим, бо Трамп зіштовхнувся з тим, що Путін не готовий ні на жодну з поступок, на що сподівався американський президент", – зауважив політолог.

У Трампа зараз, як зазначив політолог, немає карт в руках. Йому треба тиснути на Путіна, але тоді це буде протистояння, а він з самого початку хотів торгувати з російським диктатором та перезавантажити відносини з Росією.

На Європу чекає іспит

Європа очікувала, що як тільки їй вдасться Трампа переконати, що Путін водить його за ніс, тоді той розлютиться і запровадить санкції проти Росії. Цього не сталося.

"В цій ситуації для Путіна – це тотальне щастя, але є одна обставина – США, демократія, глобальна держава. Вони дуже залежать і від зовнішнього контексту, і від внутрішнього. Настрої населення в США змінюються великими темпами в бік симпатії до України. В Республіканській партії вже 59% виступає за посилення тиску на Росію", – озвучив Саакян.

В американського президента, зі слів політолога, часовий запас вкрай вузький. Скільки він ще зможе стримувати введення санкцій проти Росії – питання відкрите. Путін, розуміючи, що часу залишилось дуже мало, починає вже літню кампанію на полі бою та погрози, зриваючи переговорний процес.

Найближчий місяць – це іспит для Європи стосовно того, чи готова вона не тільки на словах, а й діями проявитися. Політолог вважає, що європейці мають перейти до власної гри й бути готовими діяти всупереч волі Трампа, ризикуючи трансатлантичною єдністю, яку той і так знищив.

Саакян прогнозує, що наприкінці 2025 року буде ситуація, коли російський наступ на фронті видихнеться, Китаю буде відданий з боку Росії пас на те, щоб вести переговорний процес. До того часу Європа може набрати більше ваги й виступати ключовим суб'єктом, а Китай буде готовий визнати її таким.