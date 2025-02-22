Трамп квапиться з угодою про корисні копалини: що найочікуваніше може отримати Україна

Дональд Трамп, ймовірно, дуже зацікавлений у підписанні угоди з Україною про корисні копалини. Є припущення, що найближчим часом цей договір буде укладено, однак важливо, аби умови відповідали інтересам нашої держави.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що Україна найбільше потребує гарантії безпеки від США. Якщо цього не буде, то є ризик втратити незалежність, а в такому випадку Трамп не матиме з ким вести розмови про видобуток корисних копалин.

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"До речі, однією із причин, чому Владімір Путін вдерся в Україну, є ресурси, які Росія може використовувати на користь своєї економіки", – сказав він.

Трамп пришвидшує події

Дональд Трамп намагається пришвидшити підписання угоди з Україною про надра. Однак, за словами Станіслава Желіховського, справи так швидко не робляться, адже це серйозний договір, який має враховувати й українські інтереси.

Я очікую посилення надання передових типів озброєння. Це стосується боєприпасів, далекобійних ракет та розвідувальних даних в умовах реального часу,

– підкреслив він.

Варто розуміти, що Росія може напасти знову, тому Україні необхідно завжди знати про розташування військових потужностей країни-агресорки, щоб мати можливість оперативно готуватись до повторного наступу.

На думку експерта-міжнародника, малоймовірно, що на території України США розмістять свої миротворчі військові контингенти, проте якісь охоронні приватні угруповання можуть відправити.

Все для того, щоб вони наглядали за безпекою тих об'єктів, де відбуватиметься видобуток корисних копалин. Це також буде своєрідною гарантією безпеки, фактично враховуючи присутність американських силовиків на території України,

– припустив Станіслав Желіховський.

Це може посилити безпеку нашої держави. Однак важливо, щоб Україна та Сполучені Штати Америки досягли якогось компромісу щодо укладення угоди про видобуток українських корисних копалин.

Зазначимо, влада України зацікавлена в угоді зі США щодо використання природних копалин, але наполягає на її доопрацюванні з урахуванням національних інтересів. Володимир Зеленський наголосив, що документ повинен містити гарантії безпеки та визначати не лише ресурси, які надає Україна, а й вигоди, які вона отримає. Крім того, країна вітає інвестиції США, проте хоче, щоб угода передбачала не лише експорт сировини, але й розвиток виробництва.