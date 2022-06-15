Трамваї знищені вщент: ексклюзивні кадри жахливих наслідків обстрілу депо в Харкові

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Харкові. Так ворожими обстрілами вщент знищили одне з міських трамвайних депо, постраждала половина його рухомого складу.

Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона зазначила, що Салтівське депо дуже сильно зруйноване, і відновити його вже не вдасться.

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Гатили зі всього, що мали

Салтівське депо одне з найбільших в Європі за площею. Обстрілювали це місце загарбники вже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як розповів директор Салтівського трамвайного депо Владислав Приймак, він припинив рахувати прильоти після 50 удару. Після повномасштабного вторгнення Росії депо ще 3 дні працювало, поки не окупанти не розбили електропідстанцію.

За словами саперів, які працювали в депо, сюди прилітало все, що тільки могли використати російські окупанти. Авіабомбою розбило цех, де ремонтували транспорт, і звідки випускали його щодня на маршрут. Плити даху впали на трамваї і їх просто розплющило.

Також на території депо є сліди від авіаударів, зокрема велетенська двометрова вирва. Крім того, окупанти гатили артилерійськими та мінометними снарядами.

Збитки досі підраховують

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали підстанції та рейки. Трамваї, які стояли в депо, також дуже побиті – пошкодження отримала половина всього рухомого складу. Частину транспорту вдалося перевезти в інше депо, вони вже працюють. Однак аби відновити пошкоджені – потрібно багато місяців дорогої та клопіткої праці.

У цьому депо базується багато трамваїв – це рухомий склад різних закупівель та маршрутів. Тут стоїть як новий транспорт, так і старий, є також історичний.

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Внаслідок російських обстрілів Салтівського депо окупанти знищили близько 60 вагонів трамваїв повністю, ще 60 частково побиті, лише 20 вціліли. Збитки внаслідок руйнування депо фахівці досі підраховують. Деякі трамваї ще можна відремонтувати, однак багато з них відновити вже неможливо.

Російські окупанти вщент знищили Салтівське депо / Фото 24 каналу

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