Україна може дозволити транзит російського аміаку: Фейгін назвав умову

Росія хоче відновити транзит свого аміаку через територію України. Однак наша держава, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, може дозволити це лише за умови повернення додому всіх українських військовополонених.

Варіант обміну у форматі "всіх на всіх" цілком можливий, і справді може бути однією з умов, які звучать на перемовинах щодо відновлення транзиту російського аміаку. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Пріоритет Зеленського – це люди

Він зауважив, що український президент також "зв'язаний" у цьому питанні, адже на нього чинять тиск родичі полонених військовослужбовців.

"Навіть мені на пошту пише величезна кількість родичів офіцерів та солдатів ЗСУ, які перебувають у полоні або пропали безвісти і можуть бути у полоні", – зізнався Фейгін.

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За його словами, з огляду на це, у пріоритетах Зеленського – саме обмін та повернення своїх людей, а не російський аміак, адже мова йде про сотні українців. Відтак, Київ зацікавлений у тому, що процес йшов саме на таких таких умовах, і, з великою ймовірністю, так і буде.

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