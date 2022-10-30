Ліз Трасс в останні дні прем'єрства була занепокоєна, що Путін застосує ядерну зброю, – ЗМІ

У разі застосування Росією ядерної зброї в Україні, постраждали б й інші держави світу. Зокрема й Велика Британія.

За інформацією британських ЗМІ, через це в останні дні прем'єрства була занепокоєна Ліз Трасс. Росіяни також могли отримати доступ до її телефонних розмов.

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Про ядерну зброю попереджала розвідка. Зокрема, був ризик атаки після підриву Кримського мосту.

Як діяла Трасс

Ліз Трасс була прем'єркою Великої Британії та очолювала Консервативну партію з 6 вересня до 25 жовтня 2022 року.

Колишня прем'єрка отримала інформацію, що Кремль може підірвати зброю в повітрі над Чорним морем. Це мало нібито не спровокувати повномасштабну ядерну війну, але показати, що Владімір Путін не боїться Заходу.

Трасс переймалася, що радіація може потрапити до Великої Британії. Вона постійно відстежувала прогноз погоди, напрямок вітру, щоб встигнути запустити план захисту та виживання.

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