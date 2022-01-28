Травми голови і опіки: що відомо про стан постраждалих через вибух у Запоріжжі

У Запоріжжі у житловому будинку в ніч на 28 січня вибухнув газ. Двоє людей отримали поранення й перебувають в лікарні.

Трагедія трапилась вночі. Відомо, що одна людина загинула.

До теми У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва

Двоє травмованих отримали численні травми

Вибух трапився на вулиці Івана Франка в Запоріжжі у житловому будинку.

Постраждало 2 осіб: жінка приблизно 35 років та жінка 55 років і була констатована смерть постраждалої жінки 76 років,

– повідомили в лікарні.

Додали, що на місці події працювали 2 фельдшерські, 1 лікарська, 1 кардіореанімаційна та 2 реанімаційні бригади.

80% опіків тіла та травми голови

Станом орієнтовно на 9 годину 28 січня постраждалі:

жінка 35 років – отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла 2А – 3 ступеня, тобто 80% тіла, опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок;

жінка 55 років – отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння.

Поранені жінки перебувають в лікарні. На жаль, одна людина загинула.



У Запоріжжі у будинку вибухнув газ / Фото з фейсбуку КНП "ТМО " ОЦЕМД та МК" ЗОР



У Запоріжжі внаслідк вибуху постраждали люди /Фото з фейсбуку КНП "ТМО " ОЦЕМД та МК" ЗОР

Вибух у Запоріжжі призвів до жертв: дивіться відео

Коротко про вибух в Запоріжжі

О 04:04 28 січня в Запоріжжі в 4-поверховому житловому будинку на 2 поверсі у квартирі стався вибух газу. Попередньо відомо, що вибухнула газоповітряна суміш. Пожежа не почалася.

Внаслідок трагедії руйнувань зазнали 7 квартир. Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало дві.

Відомо, що 15 людей евакуювали. Мешканцям будинку, де виникла надзвичайна подія надають допомогу психологи ДСНС.



У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух через газ – дивіться відео