З травня Росія не може перекрити втрати, військова машина на межі, – військовий експерт

Ворог в травні може зазнати рекордних втрат особового складу – понад 30 тисяч. Така кількість є середньостатистичним місячним мобілізаційним потенціалом Росії.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що такі шалені втрати росіян є наслідками їхніх наступальних дій на півночі Харківської області. Саме це може стати причиною нездійснення подальших планів ворога.

Важливо У Генштабі озвучили втрати росіян на Харківському напрямку

Будуть використовувати "вікно можливостей"

Водночас в Росії існує обмеження можливостей мобілізаційної системи.

Вже емпіричним шляхом доведено, що Росія може безболісно призивати до лав своїх збройних сил близько 20 тисяч щомісяця. А також з урахуванням тих фінансових можливостей, які росіяни можуть собі дозволити, оплачуючи послуги "гарматного м'яса". Крім того, система таборів підготовки та навчальні програми забезпечують саме таку кількість військ,

– зауважив військовий експерт.

Проте інтенсивність бойових дій на фронті вимагає від Росії більшого напруження, і саме це призводить до того, що противник зараз не має можливості працювати в плюс.

Ми спостерігаємо, за його словами, таку тенденцію щонайменше з початку травня. Сили противника хоч і дуже повільно, але вже не покриваються тими надходженнями, яке забезпечує російське військове командування.

Це так саме свідчить про неможливість проведення противником в найближчій перспективі масованих бойових дій і наступальних операцій на широких ділянках фронту,

– зауважив Сергій Грабський.

Саме тому росіяни будуть використовувати і надалі "вікно можливостей" з метою захопити якомога більше територій, закріпитися на них і далі вирішувати, чи готуватися до наступальних операцій. Звичайно, якщо українські сили дозволять це.

"Російська військова машина зараз перебуває на межі своїх можливостей, використовуючи традиційні методи комплектування військ. Звісно, ворог може ризикнути почати мобілізацію. Однак це може дуже боляче вдарити по основах російського політичного режиму, зокрема, по економіці і по його удаваній стабільності", – підкреслив військовий експерт.

Ворог щодня зазнає шалених втрат

За останню добу, станом на 21 травня, ЗСУ ліквідували 1380 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 495 070 одиниць особового складу.

Також ворог позбувся величезної кількості військової техніки та озброєння: танків – 7 605 (+15); бойових броньованих машин – 14 699 (+34); артилерійських систем – 12 779 (+42); РСЗВ – 1 077 (+1); засобів ППО – 811 (+4); літаків – 354 (+0); гелікоптерів – 326 (+0); БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 290 (+54); крилатих ракет – 2 207 (+2); кораблів/катерів – 27 (+0); підводних човнів – 1 (+0); автомобільної техніки та автоцистерн – 17 383 (+72); спеціальної техніки – 2 085 (+6).

Крім того, за повідомленням Генштабу, українські сили проти ночі 19 травня завдали удару у бухті Севастополя по малому ракетному кораблю "Циклон" проєкту 22800.