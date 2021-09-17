Треба більше аргументів: в Інституті нацпам'яті застерегли від переходу на латиницю
Джерело:"РБК-Україна"
Антон Дробович зауважив, що перехід України з кирилиці на латиницю є напрочуд дискусійним питанням. І воно має базуватися на потужнішій аргументації, аніж відсторонення від Росії.
За словами директора Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, наша країна має дуже багато спадщини, яку Росія собі привласнила. Країна-агресорка активно піарить вкрадене в інших країн.
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Дробович наголосив, що кириличний світ – це специфічна культурна спадщина. Вона глибоко вкорінилася в українську історію та культуру.
Відмова від цього повинна мати куди більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії,
– наголосив чиновник.
Заява Данілова могла бути провокацією
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні варто перейти на латиницю. За словами Дробовича, Росія завжди дуже болісно реагувала на заклики змінити кирилицю. Саме тому заява Данілова могла бути провокацією.
Дробович зауважив, що секретар РНБО міг "промацати ворожі настрої".
Заява Данілова: головне
- Данілов під час інтерв'ю заявив: "це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю".
- Згодом секретар РНБО розповів, що його пропозиція дуже обурила представників "Опозиційної платформи – За життя".
- Данілов зізнався: він навіть не сподівався на таку реакцію. За словами секретаря РНБО, "особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж".
- В Інституті української мови НАН України Павло Гриценко наголосив, що українська писемність багато століть заснована на кирилиці.