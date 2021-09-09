Треба будувати посилений кордон на Півночі, – Огризко про захист від Росії й Білорусі

Українській владі варто звернути увагу на те, що може відбуватися на Півночі країни з погляду військових факторів. Ситуація з навчаннями "Захід-2021" стає для України дедалі більш загрозливою.

Про це в ефірі 24 каналу заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Мовиться також про створення Росією 2 додаткових баз у Білорусі – в Гродно та Барановичах.

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"Нам треба будувати посилений кордон на Півночі, щоб ми в якийсь момент не опинилися на роздоріжжі, коли потрібно терміново перекидати війська з одного фронту на інший", – наголосив Огризко.

Війська Росії в Білорусі

Ексміністр акцентував на тому, що Росія може не вивести свої війська з Білорусі після військових навчань "Захід-2021". Це може стати черговою серйозною загрозою для України.

Водночас у Барановичах планують розмістити російські літаки. Підліт до України у такому випадку становитиме кілька хвилин.

Підтримка НАТО

Політик зауважив, що партнери України в НАТО мали би поставитися до цієї ситуації з усією серйозністю. Окремі країни уже відреагували:

у Таллінн зайшов американський есмінець;

у Польщі розквартировані американські підрозділи;

поляки також закуповують американську військову техніку.

"Це, безумовно, треба робити і нам. Надія на меморандум, який підписали у Вашингтоні, бо він дає можливість Україні стати реальним союзником США", – резюмував Огризко.

Огризко акцентував на загрозі від Росії з білоруської сторони: дивіться відео

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