Треба обстеження: лікарі розповіли про стан дівчинки, яку забрали від найстаршої матері України

12-річна Анна-Марія, яку нещодавно відібрали у найстаршої матері України Валентини Підвербної, перебуває у дитячій лікарні Чернігова. Наразі проводять плановий медичний огляд дівчинки.

Дівчинку привезли до лікарні без особливих скарг на стан здоров’я. З 25 квітня з дитиною працює психолог. Про це розповіла гендиректорка лікарні Тетяна Лебедєва.

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За словами Лебедєвої, Анну-Марію оглянуть всі спеціалісти. Це буде не тільки педіатричний огляд, а також спеціалізований – кардіологи, ендокринологи, офтальмолог, ЛОР.

Сама дівчинка ні на що не скаржиться та поводиться, як звичайна дитина 12-ти років. Скільки вона перебуватиме у лікарні – наразі невідомо.

Ми маємо її обстежити й дати висновок про медичний огляд. Вона у нас буде до тих пір, поки буде існувати потреба в її медичному обстеженні. Якщо ми виявимо якесь захворювання, то будемо приступати до його лікування,

– зауважила Лебедєва.

До речі, 25 квітня до дівчинки навідувалась її мати Валентина Підвербна. Однак чи бачилася вона з дитиною – невідомо, оскільки діють певні карантинні обмеження.

"Питання стосовно відвідування матері ще не вирішено. Це ми будемо вирішувати спільно зі службою в справах дітей. Прямої заборони щодо відвідування матір’ю нема", – додала лікарка.



Дівчинка скаржилась на свою матір / Скриншот

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