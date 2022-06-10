Треба переходити від слів до дій, – Зеленський пояснив, яких кроків очікує від Європи

Демократична система може програти, якщо слова європейських лідерів не будуть підкріплені діями.

Про це заявив Президента України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту, передає 24 канал. За його словами, український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність діями на захист незалежності.

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Питання до учасників саміту

За словами президента ці питання вказують на те, що Європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватися діями:

Де кордон, на якому Європа підкріпить слова діями? Чому 71% європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, але досі є політики, які вагаються, чи дозволяти країні рух до Європейського Союзу? Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і його мають однаково поважати, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією? Чому після того, як Росія порушила всі важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?

Які дії пропонує Зеленський

По-перше – треба нарешті прибрати "сіру" зону, яка так спокушає Росію. Треба довести, що Україна – це частина європейської сім'ї. Найближчими тижнями Євросоюз може це зробити.

По-друге – для України потрібні дієві гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для Європейського континенту. Потрібно нарешті навчитися діяти превентивно. Не просто реагувати, а діяти вже тоді, коли тільки прозвучали слова про агресію. Коли вже стає зрозумілим, що війна може розпочатись у будь-який момент.

По-третє – обов'язковий пункт – усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплене діями.

Демократія має бути дієвою – в усіх сенсах. Європа має бути дієвою. Якщо слова сказані, якщо вони покладені на папір і стали документами міжнародного права, вони повинні працювати. Вони повинні діяти,

– заявив Зеленський.

Він додав, що коли це буде це буде так, не виникатиме питання про те, хто ж переможе.

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