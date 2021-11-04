Треба підвищувати обороноздатність країни, – Резніков про перші кроки на посаді

Нового главу Міноборони Олексія Резнікова уже представив військовому міністерству президент Зеленський. Резніков наголосив, що його пріоритет – підвищення обороноздатності країни, адже він добре знає поведінку Росії після участі в перемовинах щодо Донбасу.

Саме підвищення обороноздатності країни необхідне для повернення Криму та окупованих територій Донбасу, повідомив Резніков.

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Треба підвищувати обороноздатність та стійкість, – Резніков

Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донецької та Луганської областей? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни,

– сказав Резніков у своєму виступі.

Зрозуміти поведінку держави-агресорки міністру дозволила участь у перемовинах щодо ситуації на Донбасі протягом 2 років. За словами Резнікова, Росія – це такий противник, який може зупинитись лише тоді, коли йому дають відсіч.

Треба виправити дисбаланс в армії, – новий міністр

Серед першочергових завдань Резніков також назвав дисбаланс всередині ЗСУ. Адже дуже мало військових рекомендують знайомим служити в армії.

Ці дисбаланси треба зняти. Встановити причини, розібрати на складові і зняти. Інакше нам буде дуже важко встояти перед Російською Федерацією, яка не зупиняє свій гібридний наступ,

– сказав Резніков.

Зазначимо, що Олексій Резніков змінив на посаді глави Міноборони Андрія Тарана. За його призначення 4 листопада проголосували 273 нардепи. До цього часу Резніков був віцепрем'єром-міністром з реінтеграції окупованих територій.

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