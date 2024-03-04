Шмигаль розповів, навіщо ухвалювати закон про мобілізацію

У понеділок 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав пресконференцію. Серед питань були й уточнення щодо закону про мобілізацію.

Під час заходу стало відомо, що уряд розробляє нову систему бронювання від мобілізації. Прем'єр підкреслив, що усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет.

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Що розповів глава уряду про мобілізацію

Журналістка німецького телеканала ZDF спитала, наскільки важливо для українського суспільства ухвалення законопроєкту про мобілізацію і наскільки важливий сам факт наявності такого закону.

Мобілізація – передусім потреба наших військових. Українське суспільство має слухати і чути потреби наших військових, тому що від них сьогодні залежать наші життя, залежить існування нашої держави. Вони сьогодні на фронті, ризикують своїм життям, здоров'ям,

– пояснив Шмигаль.

Саме "почути військових", за словами прем'єра, і є основою комунікації про мобілізацію.

Також прем'єр відповів, що сам факт існування нового закону, звісно, на часі. Адже чинне законодавство про мобілізацію було створено в мирні часи, тоді, "коли Україна не мала викликів, які сьогодні постають перед суспільством під час повномасштабного російського вторгнення".

Таке законодавство потребує модифікації, модернізації, покращення, переконаний глава уряду. До того ж сьогодні існують цифрові технології, які дають можливість набагато справедливіше підходити до питань мобілізації.

Наостанок Денис Шмигаль висловив упевненість, що Верховна Рада підтримає новий законопроєкт, врахувавши і потреби військових, і те, про що просять Генштаб та Міноборони.

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