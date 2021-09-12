"Треба результати": в Офісі Президента назвали умову нормандської зустрічі

Питання проведення зустрічі наразі не вирішували серед президентів. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров. Щоб організація саміту не була марною, лідери могли б зустрітись для певного результату.

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Зеленський, за словами Никифорова, звичайно ж, хоче зустрічі лідерів нормандського формату. Інші учасники, на думку речника, теж мають таке ж бажання.

Також Никифоров говорив про конкретні результати зустрічі. Наприклад, щодо обміну полоненими.

У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки",

– сказав прессекретар.

Тепер питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ. Тому детальніше про рівень підготовки Никифоров не зміг розповісти.

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