Треба розуміти наслідки, – Данілов про введення візового режиму з Росією
Джерело:"РБК-Україна"
Олексій Данілов озвучив свою позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. Він наголосив, що прикордонники і так проводять "колосальну" перевірку росіян, які в'їжджають у нашу країну.
Росія дуже агресивно ставиться до України як до держави. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.
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Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо,
– сказав Данілов.
Він додав: "Хочу сказати, ця інформація досить специфічна. Насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію".
Росіянам відмовили у в'їзді: останні випадки
- 23 жовтня 23-річну поетесу з Росії Алісу Денисову не впустили в Україну через те, що вона порушила правила в'їзду у тимчасово окупований Крим. Крім того, їй випили заборону на в'їзд у нашу країну терміном на 3 роки.
- В аеропорту "Жуляни" затримали 47-річного російського актора і телеведучого. Прикордонники не впустили чоловіка в Україну.
- Вигнали з нашої країни й акторку дубляжа та озвучування з Росії. Вона намагалася потрапити в Україну через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", що в Одеській області.