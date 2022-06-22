Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам попросив про переговори, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що санкції проти Росії не повинні скорочуватись. Ба більше, їх має бути стільки, щоб Володимир Путін сам хотів сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив під час щорічної зустрічі з польськими послами, яку організовує МЗС Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що Заходу ні в якому разі не можна повторювати помилки, яких він уже допускав раніше.

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Санкції проти Росії повинні лише посилюватись

Я вважаю, що санкції мають зберігатися доти, доки Україна не скаже, що їх можна зняти – Україна, на яку напали,

– сказав Анджей Дуда.

Він зауважив, що наразі санкції проти Росії слід посилювати. І робити це доти, поки в Україні не скажуть, що їх можна послаблювати. Президент Польщі також підкреслив, що "стратегічна автономія в Європі" може зазнати краху. А розіб'ється вона об реальність агресії з боку Росії.

Путіну потрібно "закрутити гайки"

І цьому посприяють коливання у питаннях, пов'язаних із наданням Україні важкого озброєння. Не в останню чергу його обурює той факт, що деякі високопосадовці прагнуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Зробити це тоді, коли країна-агресорка продовжує убивати мирне населення нашої держави.

Ви повинні закрутити гайки, щоб допомогти Україні, щоб Володимир Путін попросив про розмову,

– сказав Дуда послам.

Зауважимо, що в Україні розмірковують над поверненням до переговорного процесу. Але припущення роблять вкрай обережно, адже наша держава все ще має недостатню кількість важелів впливу. А без них сідати за один стіл просто немає сенсу.

Арахамія розповів, коли можуть відновити переговори

Учасники переговорної групи з Росією Давид Арахамія, а також Рустем Умеров назвали умови, за яких можна буде знову повернутись до цього процесу. Згідно з даними наших представників, це можна буде зробити уже в серпні.

Україна буде готова до переговорів тоді, коли зможе зміцнити свої позиції на фронті. Водночас Арахамія не уточнив, що саме він має на увазі. Не виключено, що він пов'язує це з успіхами, яких ЗСУ вдасться досягнути після проведення контрнаступу.

Натомість наразі про жодні переговори й мови бути не може. Українська команда зараз проводить по кілька телефонних розмов з представниками країни-агресорки. Водночас обидві сторони чудово розуміють, що ґрунту для можливості сісти за один стіл переговорів наразі немає. Арахамія зауважив, що наша позиція все ще досить слабка. І поки ми не зможемо взяти контроль над ситуацією у свої руки, доти про перемовини й думати не слід.

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