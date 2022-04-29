Треба вжити усіх можливих заходів впливу на Росію, – Шмигаль про зустріч з Гутерешем

Денис Шмигаль зустрівся з Антоніу Гутеррешем під час його візиту в Україну. Прем'єр зауважив, що ООН має вжити всіх заходів впливу на Росію для того, щоб Москва дотрималась домовленостей та забезпечила евакуацію людей.

Зокрема мовиться про вивезення людей на підконтрольні Україні території. Про це Денис Шмигаль написав ввечері 28 квітня.

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Шмигаль закликав ООН вплинути на Росію

Денис Шмигаль пригадав, що поки він з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювали в Києві шляхи припинення війни, Росія ракетами вдарила по Києву. Прем'єр запевнив: "Впевнений, така зухвала поведінка окупанта отримає відповідну оцінку очільника ООН".

Що стосується зустрічі, ми продовжили діалог, розпочатий Президентом України Володимиром Зеленським щодо організації гуманітарних коридорів. ООН має вжити усіх можливих заходів впливу на росію для дотримання нею домовленостей із забезпечення евакуації людей на підконтрольні Україні території,

– написав Шмигаль.

Додав також, про що ще мовилось під час зустрічі. Зокрема:

Шмигаль закликав ООН долучатися до процесу відновлення України, зокрема надати технічну підтримку в розмінуванні;

домовилися тісно співпрацювати для надання допомоги біженцям і внутрішньо переміщеним особам.

Коротко про візит Антоніу Гутерреша в Україну

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