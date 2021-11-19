Треба захистити небо й море: Резніков відкрив деталі перемовин з Пентагоном
Джерело:"РБК-Україна"
Олексій Резніков заявив, що під час зустрічі в США з главою Пентагону торкнулися фундаментальних потреб України. Зокрема мовилось про захист неба та моря.
Глава Міноброни заявив, що вони проаналізували загрози України. Про це міністр розповів під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.
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Нам потрібно захистити наше небо і наше море
Олексій Резніков заявив, що під час зустрічі з Ллойдом Остіном торкнулися фундаментальних потреб з точки зору розвитку наших здібностей.
Якщо сьогодні у нас потужні розвинені сухопутні війська, то у нас залишається важливою потреба в протиповітряній та протиракетній обороні та флоті. Тобто нам потрібно захистити наше небо і наше море,
– заявив міністр.
Також міністри оборони обговорювали додаткову допомогу. Зокрема:
- спочатку проаналізували загрози більш детально;
- потім обговорювали потреби і можливості їх вирішення.
"Річ у тім, що ми однаково оцінюємо ризики і загрози. Мені важливо було говорити не про висловлення заклопотаності, а про конкретні дії і речі. І ми про них вчора говорили", – пояснив Резніков.Зверніть увагу! 16 листопада Олексій Резніков зустрівся з Держсекретарем з питань оборони Британії та Північної Ірландії Беном Воллесом. Вони відзначили " загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії".
Коротко про поїздку Олексія Резнікова у США
- 18 листопада міністр оборони зустрівся з главою Пентагону. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.
- Ллойд Остін розповів, що США продовжать консультуватися з Україною щодо того, як краще забезпечити регіональну безпеку.
- Після зустрічі Олексій Резніков повідомив, що сторони обговорили, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії. Підсумували, що найкращий спосіб попередити ескалацію — зробити її ціну для агресора неприйнятною.